باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - با افزایش فشارهای روانی و اجتماعی ناشی از استفاده بیش از حد از رسانههای اجتماعی، بسیاری از افراد به طور جدی به دوری از رسانههای اجتماعی یا حتی حذف دائمی حسابهای خود فکر میکنند. اگر شما هم یکی از این افراد هستید، ما یک راهنمای گام به گام ساده برای حذف حسابهای فیسبوک و اینستاگرام شما ارائه میدهیم.
اول: حذف حساب فیسبوک
فیسبوک دو گزینه ارائه میدهد: غیرفعال کردن موقت حساب یا حذف دائمی آن.
مراحل حذف دائمی حساب:
۱. برنامه فیسبوک را در تلفن یا رایانه خود باز کنید.
۲. از منوی بالا، روی تنظیمات و حریم خصوصی کلیک کنید، سپس تنظیمات را انتخاب کنید.
۳. به بخش اطلاعات فیسبوک خود بروید.
۴. غیرفعال کردن و حذف را انتخاب کنید.
۵. گزینه حذف دائمی حساب را انتخاب کنید، سپس برای حذف حساب خود روی ادامه کلیک کنید.
۶. از شما خواسته میشود رمز عبور خود را برای تأیید وارد کنید.
۷. پس از آن، حذف به مدت ۳۰ روز برنامهریزی میشود که در این مدت میتوانید با ورود مجدد، آن را لغو کنید.
مراحل غیرفعال کردن موقت حساب کاربری:
همان مراحل بالا را دنبال کنید، اما به جای «حذف»، «غیرفعال کردن حساب کاربری» را انتخاب کنید. به این ترتیب، میتوانید در هر زمان با ورود مجدد، برگردید.
دوم: بستن حساب کاربری اینستاگرام
اینستاگرام همچنین دو گزینه ارائه میدهد: غیرفعال کردن موقت یا حذف دائمی.
مراحل حذف دائمی حساب کاربری:
۱. یک مرورگر وب (نه برنامه) را باز کنید و به صفحه رسمی حذف اینستاگرام بروید.
۲. وارد حساب کاربری خود شوید.
۳. از منوی کشویی، دلیل حذف را انتخاب کنید.
۴. برای تأیید درخواست، رمز عبور خود را وارد کنید.
۵. روی «حذف دائمی حساب کاربری» کلیک کنید. حذف ۳۰ روز پس از درخواست برنامهریزی خواهد شد.
مراحل غیرفعال کردن موقت حساب کاربری:
۱. از طریق مرورگر وب، به اینستاگرام بروید و وارد شوید.
۲. به پروفایل خود بروید و روی «ویرایش پروفایل» کلیک کنید.
۳. در پایین صفحه، گزینه غیرفعال کردن موقت حساب کاربری را خواهید یافت.
۴. دلیل غیرفعال کردن را انتخاب کرده و رمز عبور خود را وارد کنید.
۵. روی «غیرفعال کردن موقت حساب کاربری» کلیک کنید.
قبل از تصمیمگیری نهایی برای حذف حساب کاربری خود، حتماً یک نسخه از دادهها و عکسهای خود را از طریق تنظیمات هر برنامه دانلود کنید تا از از دست دادن تمام محتوای خود جلوگیری کنید.
منبع: الیوم السابع