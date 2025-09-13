نماینده وزن ۸۶ کیلوگرم ایران در نخستین مبارزه خود مقابل حریف خود از قرقیزستان به برتری قاطع دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت های روز نخست کشتی آزاد قهرمانی ۲۰۲۵ جهان در زاگرب کرواسی، در وزن ۸۶ کیلوگرم که مسابقات آن با حضور ۲۹ نفر برگزار می‌شود، کامران قاسم‌پور دارنده ۲ مدال طلای جهان در دور نخست به مصاف موخامد عبداله‌یف از قرقیزستان رفت و در پایان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید و راهی دور بعد شد.

وی در دور بعد با برنده کشتی میان هاده آیدوسی از چین و باتبیلگون نادامبات از مغولستان پیکار می‌کند. ابراهیم کادیف روس در گروه قاسم‌پور حضور دارد و احتمال سرشاخ شدن وی با قاسم‌پور وجود دارد. زاهید والنسیا از آمریکا نیز در گروه قاسم‌پور است اما تا مرحله نیمه نهایی به نماینده کشورمان برخورد نخواهد کرد.

پیش از این امیرمحمد یزدانی در مبارزه نخست وزن ۷۰ کیلوگرم مقابل کانان هیبت اف دارنده مدال برنز زیر ۲۳ سال جهان از آذربایجان با نتیجه سنگین ۱۵ بر ۴ شکست خورد.

در ادامه این مسابقات احمد محمدنژاد جوان در ۶۱ و امیرحسین زارع در سنگین وزن برابر رقبای خود به میدان می روند.

