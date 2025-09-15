رئیس مرکز خشکسالی گفت: کشاورزان برای کشت پاییزه غلات باید حداقل یک تا ۲ بارش دریافت کنند، از این رو به کشاورزان توصیه می‌شود که اطلاعیه‌های هواشناسی را در نظر بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی کشور گفت: براساس آمار از ابتدای سال زراعی مجموع بارش کشور ۱۳۹ میلی متر بوده که نسبت به دوره نرمال ۴۰.۳ درصد کمتر است.

وی با بیان اینکه اغلب استان ها با خشکسالی روبرو هستند، افزود: بارش استان تهران حدود ۵۰ درصد کمتر از نرمال است، همچنین نسبت به سال قبل ۲۹ درصد کاهش داشته است که براین اساس با نابه هنجاری قابل ملاحظه روبرو هستیم. در مقابل بارش استان های گیلان، مازندران و زنجان در حد نرمال است.

 وظیفه با بیان اینکه دما وضعیت دما بالاتر از نرمال است، گفت: دمای میانگین کشور ۱.۴ درجه نسبت به نرمال گرمتر است که این امر منجر به تشدید تنش آبی می شود.

رئیس مرکز خشکسالی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که با شرایط دمایی بالاتر از نرمال در فصل پاییز روبرو شویم به طوریکه در ۲ ماهه ابتدای سال با نابه هنجاری شدیدی و دمای بالاتر از نرمال روبرو خواهیم بودو با توجه به آنکه شرایط آبی خوبی نداریم، مدیریت سخت گیرانه برای سال زراعی جدید باید اعمال شود و تا شروع فصل زمستان همه باید همکاری کنند تا تنش آبی مدیریت شود چراکه مدل ها نشان می دهد که بارش های زمستانه در حد معمول است.

 وی در توصیه ای به کشاورزان گفت: کشاورزان برای کشت پاییزه غلات باید حداقل یک تا ۲ بارش دریافت کنند  تا رطوبت خاک حاصل شود، از این رو به کشاورزان توصیه می شود که اطلاعیه های هواشناسی را در نظر بگیرند و همواره پس از دریافت اولین بارش کشت را آغاز کنند.

 

برچسب ها: بارش باران ، هواشناسی کشاورزی
خبرهای مرتبط
شست و شوی برگ درختان میوه دارای آفت امری ضروری است
ضرورت آبیاری منظم باغات انار جهت کاهش ترک خوردگی محصول
با استمرار کم بارشی کشت پاییزه در اغلب مناطق با ریسک همراه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
آخرین اخبار
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
هدف گذاری ترانزیت ریلی ۱۰۰ هزار تنی بین ایران و پاکستان+ فیلم
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
ثبت‌نام آزمون وکالت به درگاه ملی مجوز‌ها منتقل شد/ حذف درآمد شهرداری از مجوز تاکسی اینترنتی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
شورای رقابت تنها مرجع صالح برای قیمت گذاری کالا است
قانون بیمه کارگران ساختمانی به درستی اجرا نمی‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
کشاورزان از آتش زدن باقی مانده مزارع گندم و جو اجتناب کنند
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
وابستگی ۷۴ درصدی به گاز زنگ خطری برای امنیت انرژی کشور است
اگر درب‌های تمام دنیا را به ما ببندند می‌توانیم چراغ خانه خودمان را روشن کنیم
تفاوت نرخ ارز به شدت به خلق ثروت مولد و تولید ضربه می‌زند
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان
ادعای افزایش نرخ تعرفه برق صنایع رد شد
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی/ صدور ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات مهندسی آب و برق در سال گذشته
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم
تامین مسکن هنرمندان به شهر‌های جدید هویت می‌دهد
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
اخلال در روند امور بانکی کشور در صورت عدم اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی