باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی کشور گفت: براساس آمار از ابتدای سال زراعی مجموع بارش کشور ۱۳۹ میلی متر بوده که نسبت به دوره نرمال ۴۰.۳ درصد کمتر است.

وی با بیان اینکه اغلب استان ها با خشکسالی روبرو هستند، افزود: بارش استان تهران حدود ۵۰ درصد کمتر از نرمال است، همچنین نسبت به سال قبل ۲۹ درصد کاهش داشته است که براین اساس با نابه هنجاری قابل ملاحظه روبرو هستیم. در مقابل بارش استان های گیلان، مازندران و زنجان در حد نرمال است.

وظیفه با بیان اینکه دما وضعیت دما بالاتر از نرمال است، گفت: دمای میانگین کشور ۱.۴ درجه نسبت به نرمال گرمتر است که این امر منجر به تشدید تنش آبی می شود.

رئیس مرکز خشکسالی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که با شرایط دمایی بالاتر از نرمال در فصل پاییز روبرو شویم به طوریکه در ۲ ماهه ابتدای سال با نابه هنجاری شدیدی و دمای بالاتر از نرمال روبرو خواهیم بودو با توجه به آنکه شرایط آبی خوبی نداریم، مدیریت سخت گیرانه برای سال زراعی جدید باید اعمال شود و تا شروع فصل زمستان همه باید همکاری کنند تا تنش آبی مدیریت شود چراکه مدل ها نشان می دهد که بارش های زمستانه در حد معمول است.

وی در توصیه ای به کشاورزان گفت: کشاورزان برای کشت پاییزه غلات باید حداقل یک تا ۲ بارش دریافت کنند تا رطوبت خاک حاصل شود، از این رو به کشاورزان توصیه می شود که اطلاعیه های هواشناسی را در نظر بگیرند و همواره پس از دریافت اولین بارش کشت را آغاز کنند.