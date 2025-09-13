باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- محمد صالح احمدی، معاون بهبود تولیدات گیاهی این سازمان، با اعلام این خبر افزود: بزرگ‌ترین مجتمع گلخانه‌ای غرب کشور در روستای صادق‌آباد شهرستان دهگلان با مساحت ۲۳ هکتار، فعالیت می‌کند که در حال حاضر ۸ هکتار آن در قالب ۱۸ سایت زیر کشت قرار دارد.

احمدی با اشاره به برنامه‌ریزی برای کشت گل رز هیدروپونیک و توت‌فرنگی در این مجتمع، اظهار داشت: زیرساخت‌های مجهز برای سورت، بسته‌بندی و ایجاد سردخانه امکان صادرات محصولات را فراهم کرده و تاکنون گوجه‌فرنگی و فلفل به کشور‌های قطر، امارات و روسیه صادر شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین خاطرنشان کرد: ۱۴۰ بهره‌بردار در حوزه تولید محصولات گلخانه‌ای در استان فعال هستند و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان تقاضای تسهیلات توسعه این بخش در بانک‌ها ثبت شده است.

احمدی با بیان اینکه این حوزه برای بیش از ۶۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده، تصریح کرد: به دلیل عملکرد چهار برابری کشت گلخانه‌ای نسبت به فضای باز و صرفه‌جویی ۳۰ درصدی آب، توسعه آن از اولویت‌های اصلی بخش کشاورزی استان است.

وی با اشاره به اینکه سطح زیرکشت محصولات نشایی در استان هم‌اکنون ۳ هزار هکتار است که بخشی از آن به کشت گلخانه‌ای اختصاص دارد، از کشاورزان خواست با توجه به توجیه اقتصادی این طرح‌ها، سرمایه‌گذاری در این حوزه را در دستور کار قرار دهند.