در آستانه سال تحصیلی از محل عواید موقوفات پیر اوحدالدین مراغه ۸۰ بسته نوشت افزار به ارزش ۱۶۰ میلیون تومان برای دانش آموزان نیازمند اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ کاظمی فردر آستانه سال تحصیلی از محل عواید موقوفات پیر اوحدالدین مراغه ۸۰ بسته نوشت افزار به ارزش ۱۶۰ میلیون تومان برای دانش آموزان نیازمند اهدا شد.در این بسته ها کیف، دفتر، خودکار، مداد رنگی و جامدادی برای دانش آموزان تهیه شده است.
 

حجت الاسلام حسینی مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی در این مراسم گفت: همزمان با بازگشایی مدارس در قالب مهر تحصیلی ۲ هزار بسته تحصیلی به ارزش ۴ میلیارد تومان برای دانش آموزان استان تامین شده است.

حجت الاسلام حسینی افزود: سنت حسنه وقف یادگار پیغمبر گرامی اسلام برای انجام امور خیریه است.

وی اضافه کرد: تلاش اداره کل اوقاف احیای موقوفات و عمل به نیات واقفان است.

حجت الاسلام و المسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه در این مراسم گفت: اقدام اداره اوقاف برای حمایت از دانش آموزان نیازمند یک سنت حسنه و عمل به نیات واقفان برای دستگیری از نیازمندان است.

حجت الاسلام و المسلمین حاجی زاده با بیان اینکه مراغه پس از مرکز استان بیشترین موقوفات را در استان دارد افزود: احیای موقوفات باید در اولویت برنامه‌های اوقاف قرار گیرد.

برچسب ها: بسته نوشت افزار ، اوقاف و امور خیریه
خبرهای مرتبط
اهدای نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند در مراغه
توزیع بسته معیشت ونوشت افزار بین خانواده‌های نیازمند در مراغه+فیلم
ارسال نوشت‌افزار به مناطق کم برخوردار آذربایجان شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مخترع تبریزی مدال طلای فستیوال بین‌المللی اختراعات «سیلیکون ولی» آمریکا را کسب کرد
کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
آخرین اخبار
کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مخترع تبریزی مدال طلای فستیوال بین‌المللی اختراعات «سیلیکون ولی» آمریکا را کسب کرد
برگزاری رزمایش توزیع بسته‌های تحصیلی به دانش آموزان در تبریز
روستاهای مراغه در عطش آب
کلنگ زنی مجتمع فرهنگی، گردشگری و تجاری در مراغه
اهدای ۸۰ بسته نوشت افزار از محل درآمد موقوفات مراغه 
آغاز مرمت گنبد سرخ مراغه
شستشوی فرش منجر به پلمب کنتور آب بلوک مسکونی در سهند شد
افزایش ۶۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق نیروگاه حرارتی تبریز