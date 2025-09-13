پوشش بیمه‌ای ورزشکاران به عنوان یکی از مطالبات این گروه اجتماعی با امضای تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی کشور تقویت و توسعه پیدا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان این سازمان و صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی که با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، اظهار امیدواری کرد که این تفاهم‌نامه، سرآغازی برای رفع دغدغه‌های بیمه‌ای و معیشتی جامعه ورزشی و قهرمانان کشور باشد.

سازوکار جدید برای تعمیم پوشش بیمه‌ای با حفاظت از منابع مالی سازمان

مصطفی سالاری با اشاره به تعهدات گسترده تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: این سازمان علاوه بر خدمات پرداخت انواع مستمری‌های بازنشستگی، وظایف و خدمات متنوع دیگری را نیز در پیش از بازنشستگی و پس از آن بر عهده دارد. از جمله این خدمات، ارائه پوشش‌های درمانی در مراکز متعلق به سازمان و نیز استفاده از شبکه گسترده مراکز درمانی و پاراکلینیکی در قالب قرارداد‌های خرید خدمات است.

وی تاکید کرد: در چارچوب طرح‌های بیست‌گانه تحولی سازمان و با هدف تعمیم پوشش بیمه‌ای ضمن مدیریت منابع و تعدات مالی سازمان، تلاش می‌کنیم با گروه‌های مختلف اجتماعی و از طریق دستگاه‌های اجرایی ذیربط، سازوکاری را جهت شناسایی بیمه‌شدگان و تامین منابع مالی بدون اتکا به دولت و استفاده از منابع سایر بیمه‌شدگان نزد سازمان، اجرایی کنیم که تفاهم‌نامه حاضر از اولین نمونه‌های این راهبرد است.

سالاری اضافه کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، شناسایی ورزشکاران به صورت الکترونیکی توسط وزارت ورزش و جوانان انجام خواهد شد و تعداد افراد تحت پوشش بیمه با تأمین منابع از سوی این وزارتخانه مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه، اکنون کسورات بیمه از بیشتر قرارداد‌های ورزشی دریافت می‌شود، گفت: سازمان تأمین اجتماعی آمادگی دارد تا مبالغ دریافت شده و آنچه باید دریافت شود را در یک حساب اختصاصی نگهداری کند.

سالاری با تأکید بر همکاری بیشتر افزود: آمادگی داریم مدیریت منابع ماهانه اختصاصی و صندوق اعتباری را به وزارت ورزش و جوانان واگذار کنیم؛ حتی خارج از چارچوب این تفاهم‌نامه، امکان اختصاص این کسورات بیمه‌ای به پوشش بیمه‌ای ورزشکاران وجود دارد.

وی به آینده روشن برای ورزشکاران اشاره کرد و گفت: بیمه‌شدگان این حوزه در آینده بر اساس حقوق مشخص طبق تفاهم‌نامه امروز، مستمری بازنشستگی دریافت خواهند کرد که میزان آن بالاتر از حداقل مستمری است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به برنامه‌های آینده اشاره کرد و افزود: پوشش بیمه‌ای قهرمانان و مدال‌آوران از طریق این تفاهم‌نامه انجام می‌شود و پوشش بیمه‌ای سایر ورزشکاران نیز در دست بررسی و اقدام است.

سالاری خاطرنشان کرد: پیگیری‌های وزارت ورزش و جوانان و به ویژه اراده و دستور‌های وزیر ورزش و جوانان در به نتیجه رسیدن این فرآیند کاملا ارزشمند و موثر بوده است.

بیمه فراگیر جامعه ورزش را در دستور کار خواهیم داشت

وزیر ورزش و جوانان نیز امضای تفاهم‌نامه سازمان تأمین‌اجتماعی با صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان را فرصت بی‌نظیر برای جامعه ورزشی و قهرمانی کشور دانست و گفت: مسائل مربوط به حوزه بیمه‌ای، درمان و سنوات شغلی نگرانی از آینده جامعه ورزشی است که به واسطه این تفاهم‌نامه، تلاش در حل آن شده است.

احمد دنیامالی حضور دکتر سالاری به عنوان مدیری تحول‌آفرین را در سازمان تأمین اجتماعی برای جامعه ورزش، فرصتی مناسبی دانست که می‌تواند در بهبود شرایط بیمه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های تأمین اجتماعی و اثرگذار باشد.

وی افزود: در قالب تفاهم‌نامه با سازمان تأمین‌اجتماعی، پوشش بیمه‌ای قهرمانان را در دامنه‌ای چندهزار نفری با اولویت قهرمانان و مدال‌آوران آغاز می‌کنیم و در آینده به صورت فراگیر بیمه فراگیر جامعه ورزش را در دستورکار خواهیم داشت.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه برخورداری از بیمه اجتماعی یکی از مطالبات به حق جامعه ورزشکاران و قهرمانان ورزشی است، تاکید کرد: امضای تفاهم‌نامه با سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای پوشش بیمه‌ای ورزشکاران، بیانگر حمایت از جامعه ورزش کشور است.

بر مبنای این تفاهم‌نامه، ورزشکاران متقاضی پوشش بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر عدم برخورداری از بیمه، باید کمتر از ۵۰ سال داشته باشند و در غیر این صورت، متناسب با سن، افراد باید سابقه بیمه‌پردازی داشته باشند.

در قالب این تفاهم‌نامه، ۲۳ درصد حق‌بیمه توسط صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش پرداخت و ۴ درصد توسط بیمه‌شدگان پرداخت می‌شود.

با اشتغال به‌کار ورزشکاران در هر شغل دیگر، پرداخت حق‌بیمه توسط کارگاه مذکور انجام و این پرداخت از سوی صندوق صورت نخواهد گرفت.

همچنین بر مبنای بند دیگری از این تفاهم نامه، مدال‌آوران و قهرمان المپیک و پارالمپیک، مدال‌آوران و قهرمان بازی‌های آسیایی وپارا آسیایی، بازی‌های المپیک آزمایشی و المپیک ناشنوایان، مسابقات قهرمانی جهان و جام جهانی، مسابقات قهرمانی آسیا، جام ملت‌های آسیا و جام باشگاه‌های آسیا، بازی‌های آسیایی داخل سالن و ساحلی، اساتید برگ شطرنج و صعودکنندگان به قلل بالای ۸۰۰۰ متر مشمول این طرح خواهند بود.

منبع: سازمان تأمین‌اجتماعی

برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، پوشش بیمه ای ، ورزشکاران
