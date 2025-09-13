رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی قم از وقوع ۲ سانحه رانندگی در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در این حوادث ۲ نفر جان باختند و هشت نفر دیگر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدجواد باقری،رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی قم گفت: در نخستین حادثه امروز، برخورد رخ به رخ ۲ دستگاه خودرو در محور قدیم سلفچگان به ساوه و ابتدای جاده جنداب، موجب مصدومیت هفت نفر شد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و مصدومان نیز در وضعیت بحرانی قرار نداشتند.

به گفته وی، ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شدند.

فوت ۲ نفر در سانحه جاده قمرود

باقری در ادامه بیان کرد: حادثه دوم ساعت ۲۳:۰۱ شب گذشته در جاده قمرود رخ داد که در پی آن، متاسفانه ۲ نفر در دم جان باختند و یک نفر دیگر مصدوم شد.

وی گفت: برای امدادرسانی به این سانحه نیز یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی از شهروندان خواست با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از بروز سوانح ناگوار و کاهش خسارت‌های جانی پیشگیری کنند.

منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: اورژانس قم ، حوادث رانندگی
