سنگ‌های فضایی همیشه در طول تاریخ انسان‌ها را مجذوب خود کرده‌اند و اسطوره‌ها و نماد‌های فرهنگی را در اطراف آنها بافته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک خنجر آهنی شهاب‌سنگی در میان دارایی‌های فرعون توت‌عنخ‌آمون پیدا شد و مطالعات نشان داده است که یک مجسمه بودا حاوی قطعاتی از یک شهاب‌سنگ با قدمت تقریبی ۱۵۰۰۰ سال است. در مورد دنباله‌دارها، ظاهر آنها در دوران باستان با نشانه‌های خشم یا فال شوم مرتبط بود.

با این حال، با پیشرفت نجوم، تمایز بین سیارک‌ها، دنباله‌دارها، شهاب‌سنگ‌ها و شهاب‌سنگ‌ها، با وجود شباهت آنها در اینکه همه آنها بقایایی از تولد منظومه شمسی هستند، آشکارتر شده است.

سیارک‌ها

طبق مجله Science Focus، سیارک‌ها بزرگترین سنگ‌های فضایی باقی مانده از تشکیل منظومه شمسی هستند. آنها اغلب در کمربند بین مریخ و مشتری به دور خورشید می‌چرخند. برخی از آنها به عنوان "تروجان‌ها" شناخته می‌شوند و مدار‌های منظم و سیاره‌مانندی را دنبال می‌کنند. قابل توجه‌ترین آنها سیارک بنو است که کاوشگر OSIRIS-REx ناسا از آن بازدید کرد تا نمونه‌هایی را جمع‌آوری کند که بعداً برای تجزیه و تحلیل به زمین بازگردانده شدند.

دنباله‌دار‌ها

دنباله‌دار‌ها اجرام یخی مخلوط با گرد و غبار و سنگ هستند. با نزدیک شدن به خورشید، گرما باعث تبخیر مولکول‌های آنها می‌شود و یک دم روشن متمایز تشکیل می‌دهد. دنباله‌دار هالی مشهورترین دنباله‌دار در تاریخ است. بارش‌های شهابی، مانند لئونیدها، زمانی رخ می‌دهند که زمین از میان بقایای این دنباله‌دار‌ها عبور می‌کند.

شهاب ها

وقتی سنگ‌های کوچک از فضا وارد جو زمین می‌شوند، می‌سوزند و جرقه‌های درخشانی از نور ایجاد می‌کنند که از نظر علمی به عنوان شهاب‌سنگ یا آنچه عموم مردم "ستاره‌های در حال سقوط" می‌نامند، شناخته می‌شوند. دانشمندان اشیاء کمی بزرگتر را قبل از سوختن، شهاب‌سنگ می‌نامند و اغلب از سیارک‌ها یا دنباله‌دار‌ها سرچشمه می‌گیرند.

شهاب‌سنگ‌ها

در حالی که بیشتر این سنگ‌ها در جو می‌سوزند، برخی به سطح زمین می‌رسند و به عنوان شهاب‌سنگ شناخته می‌شوند. آنها ممکن است سنگی، فلزی یا ترکیبی از این دو باشند.

برخی از نادرترین و زیباترین آنها، آنهایی هستند که حاوی کریستال‌های سبز به نام پالازیت هستند که از جمله دیدنی‌ترین سنگ‌های فضایی کشف شده تاکنون می‌باشند.

درک عمیق‌تر از جهان هستی

این سنگ‌ها با وجود اندازه کوچکشان در مقایسه با سیارات و ستارگان، تاریخ منظومه شمسی را در خود جای داده‌اند و به دانشمندان در مطالعه گذشته آن کمک می‌کنند. در حالی که زمانی با اسطوره‌شناسی مرتبط بودند، امروزه کلید درک ریشه‌های زمین و جهان هستند.

منبع: الیوم السابع

برچسب ها: سیارک ها ، شهاب سنگ ، دنباله‌دارها
خبرهای مرتبط
چگونه از برخورد یک سیارک به زمین جلوگیری کنیم؟
سیاره فلزی Psyche خوراک زمین می‌شود؟ / سیارکی که مردم جهان را میلیاردر می‌کند
یک شهاب‌سنگ آخر این هفته از کنار زمین عبور می‌کند
احتمالات درباره وجود فلز در سیارک Psyche
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تسهیل ثبت‌نام دانش‌آموزان ایثارگر در مدارس شاهد بدون محدودیت معدل
هوش مصنوعی چه بلایی بر سر قدرت یادگیری ما می‌آورد؟
طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان اجرایی شد
امید تازه برای بهبود زخم‌های سخت‌درمان بیماران دیابتی
آغاز مهلت مجدد ثبت‌نام دکتری وزارت بهداشت
شرط تضمین پایدار تولید دارو و تجهیزات پزشکی
تمدید مهلت انتخاب رشته داوطلبان کنکور رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد
آغاز تحول هوش مصنوعی در درمان کودکان مبتلا به سرطان با فناوری نوین
سیم‌کشی داخلی منازل در طرح توسعه فیبر نوری رایگان می‌شود
افزایش ۳ برابری حضور دانش‌آموزان ۴ دهک اول در مدارس سمپاد
آخرین اخبار
چگونه با اطمینان کامل حساب‌های خود در فضای مجازی را حذف کنیم؟
نقش باکتری‌های دهانی در حملات قلبی
یک معمای ۵۰ ساله در مورد شراره‌های خورشید حل شد
گوشی جدید شیائومی برای علاقمندان به عکاسی حرفه‌ای
افزایش ۳ برابری حضور دانش‌آموزان ۴ دهک اول در مدارس سمپاد
طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان اجرایی شد
تمدید مهلت انتخاب رشته داوطلبان کنکور رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد
نتایج نهایی امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی اعلام شد
سیم‌کشی داخلی منازل در طرح توسعه فیبر نوری رایگان می‌شود
آغاز تحول هوش مصنوعی در درمان کودکان مبتلا به سرطان با فناوری نوین
شرط تضمین پایدار تولید دارو و تجهیزات پزشکی
آغاز مهلت مجدد ثبت‌نام دکتری وزارت بهداشت
امید تازه برای بهبود زخم‌های سخت‌درمان بیماران دیابتی
هوش مصنوعی چه بلایی بر سر قدرت یادگیری ما می‌آورد؟
تسهیل ثبت‌نام دانش‌آموزان ایثارگر در مدارس شاهد بدون محدودیت معدل
ظفرقندی: دارو‌هایی را که در فهرست دارویی کشور باشند، تأمین می‌کنیم
آموزش هوش مصنوعی به ۷۳۰ هزار دانش‌آموز در طرح ایران دیجیتال
معرفی برترین‌های هوش مصنوعی دانش‌آموزی در اختتامیه ایران دیجیتال
لزوم کاهش موانع بروکراتیک برای تسهیل خدمات به دانشجویان/ بهبود کیفیت تغذیه و فضا‌های خدماتی خوابگاه‌ها
مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد امشب به پایان می‌رسد
انتشار اسامی محصولات آرایشی غیرمجاز لب
آب، بهترین نوشیدنی برای بدن/ تغذیه درست نخستین گام در رعایت سبک زندگی سالم
مدرسه را با لقمه سالم و مقوی آغاز کنید