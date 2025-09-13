باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک خنجر آهنی شهاب‌سنگی در میان دارایی‌های فرعون توت‌عنخ‌آمون پیدا شد و مطالعات نشان داده است که یک مجسمه بودا حاوی قطعاتی از یک شهاب‌سنگ با قدمت تقریبی ۱۵۰۰۰ سال است. در مورد دنباله‌دارها، ظاهر آنها در دوران باستان با نشانه‌های خشم یا فال شوم مرتبط بود.

با این حال، با پیشرفت نجوم، تمایز بین سیارک‌ها، دنباله‌دارها، شهاب‌سنگ‌ها و شهاب‌سنگ‌ها، با وجود شباهت آنها در اینکه همه آنها بقایایی از تولد منظومه شمسی هستند، آشکارتر شده است.

سیارک‌ها

طبق مجله Science Focus، سیارک‌ها بزرگترین سنگ‌های فضایی باقی مانده از تشکیل منظومه شمسی هستند. آنها اغلب در کمربند بین مریخ و مشتری به دور خورشید می‌چرخند. برخی از آنها به عنوان "تروجان‌ها" شناخته می‌شوند و مدار‌های منظم و سیاره‌مانندی را دنبال می‌کنند. قابل توجه‌ترین آنها سیارک بنو است که کاوشگر OSIRIS-REx ناسا از آن بازدید کرد تا نمونه‌هایی را جمع‌آوری کند که بعداً برای تجزیه و تحلیل به زمین بازگردانده شدند.

دنباله‌دار‌ها

دنباله‌دار‌ها اجرام یخی مخلوط با گرد و غبار و سنگ هستند. با نزدیک شدن به خورشید، گرما باعث تبخیر مولکول‌های آنها می‌شود و یک دم روشن متمایز تشکیل می‌دهد. دنباله‌دار هالی مشهورترین دنباله‌دار در تاریخ است. بارش‌های شهابی، مانند لئونیدها، زمانی رخ می‌دهند که زمین از میان بقایای این دنباله‌دار‌ها عبور می‌کند.

شهاب ها

وقتی سنگ‌های کوچک از فضا وارد جو زمین می‌شوند، می‌سوزند و جرقه‌های درخشانی از نور ایجاد می‌کنند که از نظر علمی به عنوان شهاب‌سنگ یا آنچه عموم مردم "ستاره‌های در حال سقوط" می‌نامند، شناخته می‌شوند. دانشمندان اشیاء کمی بزرگتر را قبل از سوختن، شهاب‌سنگ می‌نامند و اغلب از سیارک‌ها یا دنباله‌دار‌ها سرچشمه می‌گیرند.

شهاب‌سنگ‌ها

در حالی که بیشتر این سنگ‌ها در جو می‌سوزند، برخی به سطح زمین می‌رسند و به عنوان شهاب‌سنگ شناخته می‌شوند. آنها ممکن است سنگی، فلزی یا ترکیبی از این دو باشند.

برخی از نادرترین و زیباترین آنها، آنهایی هستند که حاوی کریستال‌های سبز به نام پالازیت هستند که از جمله دیدنی‌ترین سنگ‌های فضایی کشف شده تاکنون می‌باشند.

درک عمیق‌تر از جهان هستی

این سنگ‌ها با وجود اندازه کوچکشان در مقایسه با سیارات و ستارگان، تاریخ منظومه شمسی را در خود جای داده‌اند و به دانشمندان در مطالعه گذشته آن کمک می‌کنند. در حالی که زمانی با اسطوره‌شناسی مرتبط بودند، امروزه کلید درک ریشه‌های زمین و جهان هستند.

منبع: الیوم السابع