باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدعلی دهقاندهنوی، روز شنبه در نخستین نشست سراسری هماندیشی تجارت خارجی کشور در یزد، اظهار کرد: این طرحها با تمرکز بر افزایش ارزش افزوده و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، چشماندازی روشن برای جهش صادرات و بهبود درآمدهای ارزی کشور ترسیم میکنند.
وی، طرحهای صادراتی پیشرو را بهعنوان کلید اصلی ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی معرفی کرد و گفت: حمایت ویژه از این طرحها میتواند فرصتهای جدیدی برای توسعه صادرات و افزایش ارزآوری کشور فراهم کند.
دهقاندهنوی در ادامه با اشاره به نقش کلیدی صادرات در رشد اقتصادی، اظهار داشت: توسعه صادرات تنها یک گزینه نیست، بلکه استراتژی محوری کشور در شرایط فعلی است بر همین اساس، طرحهای پیشران صادراتی با حمایت ویژه دولت همراه خواهند بود.
وی گفت: معتقدم تجارت نهتنها مکمل تولید است بلکه باید هدایتگر آن باشد؛ تصور اینکه تولید بر تجارت اولویت دارد دیدگاهی اشتباه است که رشد تجارت خارجی را محدود میکند.
وی تأکید کرد: برای رسیدن به رشد پایدار در تولید، باید ابتدا زیرساختهای تجارت تقویت شوند؛ زمانی که بخش تولید خود را صرفاً تابع حرکت کندی تجارت بداند، عملاً در شرایط رکود سرمایهگذاری دچار ایستایی خواهد شد.
لزوم بازاریابی بینالمللی و افزایش ارزش افزوده صادرات
معاون وزیر صمت بر ضرورت تقویت بازاریابی بینالمللی و حضور مؤثر در بازارهای هدف صادراتی تأکید کرد و گفت: باید از تمامی ظرفیتهای ملی برای ارتقاء جایگاه صادرات بهره بگیریم؛ صادرکنندگان باید بیشترین ارزش افزوده را از صادرات کسب کنند.
وی نشست یاد شده در یزد را فرصتی برای همفکری با استانها دانست و خواستار مشارکت جدی آنها در تدوین سیاستهای توسعه تجارت شد.
دهقاندهنوی با اشاره به ظرفیتهای استان یزد، از آن به عنوان نمونهای موفق از نوآوری در شرایط کمآبی یاد کرد و گفت: با وجود نبود رودخانههای دائمی، این استان با استفاده از آب شور، توانسته است به پرورش ماهیان خاویاری دست پیدا کند که چنین نوآوریهایی باید در سطح کشور شناسایی و ترویج شوند.
برنامههای ارزی و اصلاح نظام تأمین مالی صادرات
وی با اشاره به چالشهای ارزی کشور، از تشکیل کمیتهای ویژه در وزارت صمت برای بررسی این مسائل خبر داد و گفت: در چهار ماه گذشته، تصمیمات مؤثری در این کمیته اتخاذ شده که برخی از آنها در قالب سامانه جامع تجارت اجرایی شدهاند.
وی افزود: از جمله این مصوبات، امکان واردات کالا بیش از سهمیه ارزی صادرکنندگان است که میتواند انگیزه تولیدکنندگان را برای ورود به عرصه صادرات افزایش دهد.
حرکت به سوی تجارت آزاد؛ هدفی راهبردی
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این که ایران هنوز عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) نیست، گفت: نباید از مسیر حرکت به سمت تجارت آزاد عقب بمانیم در این راستا، با حمایت وزیر محترم، گامهای جدی در سازمان توسعه تجارت برداشته شده است.
وی از صفر شدن تعرفه برخی کالاها در توافق با کشورهای اوراسیا خبر داد و افزود: این فرصتها باید مورد توجه استانها قرار گیرد تا بتوانیم بهرهبرداری بهینهتری از توافقات منطقهای داشته باشیم.
دهقاندهنوی با تأکید بر حمایت از طرحهایی که بیشترین ارزآوری را دارند، گفت: در اصلاح نظام تأمین مالی، اولویت با پروژههایی است که نقشی کلیدی در جهش صادراتی کشور ایفا میکنند. هدف ما این است که سرمایهگذاریها در مسیری هدایت شوند که منجر به افزایش پایدار درآمدهای ارزی کشور شود.
بانک مرکزی به دنبال ثباتبخشی به بازار ارز است
مدیرکل تخصیص ارز بانک مرکزی نیز در این نشست با تشریح راهکارهای اساسی برای تقویت بازار ارز، با تاکید بر لزوم حرکت فراتر از دستکاری نرخ ارز و تمرکز بر اصلاحات ساختاری گفت: کاهش فساد، افزایش صادرات غیرنفتی، حمایت از تولید داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی محورهای اصلی این تحول است.
حسین تاجیک با بیان اینکه حل مشکلات، فراتر از دستکاری نرخ ارز و نیازمند اصلاحات ساختاری است، بیان کرد: بدون انجام اصلاحات اساسی و توجه به ریشه مشکلات، تغییرات مقطعی نرخ ارز تنها همچون مسکنی موقت عمل خواهد کرد و مشکلات اصلی را حل نخواهد نمود.
وی از جمله راهکارهای اساسی را کاهش فساد دانست و گفت: از بین بردن رانت و فساد در فرآیندهای تخصیص ارز و واردات است تا اطمینان حاصل شود که ارز به دست تولیدکنندگان واقعی و فعالان اقتصادی سالم میرسد.
مدیرکل تخصیص ارز بانک مرکزی با اشاره به لزوم افزایش صادرات ادامه داد: تلاش هدفمند برای افزایش حجم و تنوع صادرات غیرنفتی به عنوان اصلیترین منبع تأمین ارز کشور است که نیازمند حمایت واقعی از صادرکنندگان، رفع موانع تولید و حضور فعال در بازارهای بینالمللی است.
تاجیک با تاکید بر لزوم ایجاد انگیزه برای تولید داخلی ادامه داد: اقداماتی در راستای تشویق و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای جایگزینی واردات با تولیدات داخلی از طریق تسهیلات، معافیتهای مالیاتی و حمایتهای فنی به منظور کاهش تقاضا برای ارز و تقویت خودکفایی اقتصادی ضرورت دارد.
وی با اشاره به لزوم شفافسازی و تسهیل سرمایهگذاری خارجی بیان کرد: ایجاد فضای امن و باثبات برای جذب سرمایهگذاری خارجی به افزایش عرضه ارز و انتقال دانش فنی کمک میکند.
مدیر تخصیص ارز بانک مرکزی با اشاره به به سازوکار جدید تالار دوم ارز گفت: این تالار با هدف تسهیل معاملات ارزی بین فعالان اقتصادی و کاهش دخالت مستقیم بانک مرکزی در معاملات خرد راهاندازی شده است.
وی با بیان اینکه تالار دوم ارز با سازوکاری مشخص و شفاف هماکنون فعال است، اظهار داشت: در این تالار، صادرکنندگان و واردکنندگان میتوانند به صورت مستقیم یا از طریق کارگزاریها به مبادلات ارزی خود بپردازند و ما شاهد رشد خوبی در حجم معاملات آنها هستیم.
مدیر تخصیص ارز بانک مرکزی از جمله مزایای این سازوکار شکل گرفته را تسهیل ورود ارز صادراتی، کاهش بروکراسی و افزایش شفافیت اعلام کرد.
تاجیک از تسهیل سازوکار واردات در مقابل صادرات خبر داد و گفت: این سازوکار که به صادرکنندگان اجازه میدهد معادل صادرات خود اقدام به واردات کنند، بدون هیچ محدودیتی در حال انجام است و به فعالان اقتصادی کمک میکند تا سرمایه در گردش خود را مدیریت کرده و چرخههای تولید را با سرعت بیشتری پیش ببرند، این اقدامات گامهایی مثبت در جهت روانسازی عملیات ارزی و منطقیسازی جریان ارز در اقتصاد کشور ارزیابی میشود.
وی همچنین به تسهیلات و مشوقهای جدید برای فعالان اقتصادی اشاره کرد و این مشوق ها، اعمال مشوقهایی با هدف افزایش رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی که میتواند شامل تخفیفهای مالیاتی، تسهیلات ارزی یا کمکهای بلاعوض برای بازاریابی و حضور در نمایشگاههای بینالمللی باشد دانست.
مدیر تخصیص ارز بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تلاش دارد با تکیه بر سازوکارهای نوین و نگاهی جامع، ثبات را به بازار ارز بازگردانده و از بخش تولید و سرمایهگذاری حمایت کند. امیدواریم با همکاری فعالان اقتصادی و سیاستگذاران بتوان بر مشکلات موجود غلبه کرد.
نخستین نشست سراسری هماندیشی حوزه تجارت خارجی به ۲ مدت روز در یزد برگزار می شود و در این نشست، مدیران ارشد سازمان توسعه و تجارت ایران، معاونان بازرگانی و روسای ادارات و کارشناسان بازرگانی خارجی ۳۱ اداره کل صمت سراسر کشور حضور دارند و در زمینه برنامهها و چالشهای حوزه تجارت خارجی استانها بحث و تبادل نظر می شود و نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران و شورای عالی صادرات برای رفع این مشکلات، راهکار ارائه خواهند کرد.
هدف دیگر برگزاری این رویداد، تعاملات سازمان توسعه تجارت با استانها و ارتقای عملکرد صادراتی کشور است زیرا حجم کلی صادرات و واردات ایران حاصل جمع فعالیتهای تجاری استانها اعلام شده است.
