باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران از افزایش بیش از ۱۳۰ پارک به مجموعه بوستان‌های تهران در دوره ششم مدیریت شهری خبرداد و گفت: ما در سال گذشته ۶۵ هزار هکتار فضای سبز را جشن گرفتیم که شامل فضای سبز جنگلی و فضا‌های داخل شهری می‌شود.

گودرزی افزود: نگهداشت، پیرایش و آبیاری صحیح این فضا‌های سبز از اولویت‌های اصلی ماست. همچنین، در محلات پرتراکم که سرانه فضای سبز کمتری دارند، تملک املاک برای تبدیل به بوستان همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه شهرداری از روز اول از آب شرب برای آبیاری فضای سبز استفاده نکرده است، اظهار کرد: منابع آبیاری ما شامل آب چاه، آب‌های سطحی و روان آب‌ها بوده و در سال‌های اخیر به طور جدی پیگیر استفاده از پساب بوده‌ایم.

معاون شهردار تهران در پایان گفت: استفاده از پساب در ابتدای این دوره ۷ میلیون متر مکعب در سال بوده که با توسعه زیرساخت‌ها، قصد داریم این رقم را تا پایان مهرماه به ۵۶ میلیون متر مکعب در سال برسانیم. هماهنگی‌های لازم با شرکت آب و فاضلاب در این زمینه انجام شده است.