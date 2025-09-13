معاون خدمات شهری شهرداری تهران از افزایش بیش از ۱۳۰ پارک به مجموعه بوستان‌های تهران در دوره ششم مدیریت شهری خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران از افزایش بیش از ۱۳۰ پارک به مجموعه بوستان‌های تهران در دوره ششم مدیریت شهری خبرداد و گفت: ما در سال گذشته ۶۵ هزار هکتار فضای سبز را جشن گرفتیم که شامل فضای سبز جنگلی و فضا‌های داخل شهری می‌شود.

گودرزی افزود: نگهداشت، پیرایش و آبیاری صحیح این فضا‌های سبز از اولویت‌های اصلی ماست. همچنین، در محلات پرتراکم که سرانه فضای سبز کمتری دارند، تملک املاک برای تبدیل به بوستان همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه شهرداری از روز اول از آب شرب برای آبیاری فضای سبز استفاده نکرده است، اظهار کرد: منابع آبیاری ما شامل آب چاه، آب‌های سطحی و روان آب‌ها بوده و در سال‌های اخیر به طور جدی پیگیر استفاده از پساب بوده‌ایم.

معاون شهردار تهران در پایان گفت: استفاده از پساب در ابتدای این دوره ۷ میلیون متر مکعب در سال بوده که با توسعه زیرساخت‌ها، قصد داریم این رقم را تا پایان مهرماه به ۵۶ میلیون متر مکعب در سال برسانیم. هماهنگی‌های لازم با شرکت آب و فاضلاب در این زمینه انجام شده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تهران ، فضای سبز
خبرهای مرتبط
شروع پروژه‌های آماده‌سازی بوستان در محلات اراج و زعفرانیه
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
ساخت دو بوستان به ارزش ۱۰ همت در منطقه یک
نوسازی ۶۴ درصد پلاک‌های بافت فرسوده در منطقه ۱۰ تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قتل سارق در میدان محمدیه
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
انبار کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در شهریار کشف شد
دستبند قانون بر دستان اخلالگر نظم عمومی
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
تکذیب چندباره صدور کارت صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
امشب دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود می‌شود
اجرای سند تحول یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا است
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
آخرین اخبار
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
دستبند قانون بر دستان اخلالگر نظم عمومی
امشب دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود می‌شود
تکذیب چندباره صدور کارت صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
قتل سارق در میدان محمدیه
انبار کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در شهریار کشف شد
اجرای سند تحول یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا است
جزییات کشف ۱۴۰ گرم شیشه از زن مواد فروش در جنوب پایتخت
دیدار فرمانده کل انتظامی ایران با وزیر کشور عراق در بغداد
برای رفاه طبقات پایین تلاش می‌کنیم
از اصلاح فرآیند صدور پروانه تا بررسی لایحه مربوط به شرکت تفریحی برج میلاد
توسعه ۶۵ هزار هکتاری فضای سبز/ استفاده از پساب به ۵۶ میلیون متر مکعب می‌رسد+ فیلم
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در پایتخت
پوشش بیمه‌ای ورزشکاران توسعه می‌یابد
کاهش بیش از ۴ درصدی وقوع جرایم جنایی در کشور
اخاذی تحت عنوان مامور ارگان نظامی
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری با سوءاستفاده از نام سازمان بیمه سلامت
استخدام در مرزبانی فراجا
تکمیل نوسازی ساختمان اساتید سرو تا ۱۰ ماه آینده
تعلیق فعالیت ۴ باغ‌وحش کشور به دلیل تخلفات و شرایط نامناسب
ضرورت ساختار پایدار برای سلامت روان شهروندان
نقش مهم مردم در سه ضلع امنیت، امداد و معیشت
جشن بزرگ «ایران عزیز» تمدید شد
استقبال خوب تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان میوه و پروتئینی در مزایده بزرگ
تخریب دو بنای غیرمجاز در حریم رودخانه کن
صدور مجوز دستگاه قضا برای تخریب ۲۰ هزار متر بنای غیر مجاز بخش حریم
تقویت ایمنی مسیر‌های کوهستانی در دربند و پس‌قلعه