گروهی از نیروهای ویژه انگلیس (SAS) که به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان متهم شده‌اند، با ارائه درخواست بررسی قضایی علیه قاضی دیوان عالی این کشور، خواستار لغو محدودیت‌های اعمال شده برای حضورشان در جلسات تحقیقاتی شدند. این در حالی است که تحقیقات مستقل درباره اعدام دست‌کم ۸۰ غیرنظامی افغان توسط این نیروها ادامه دارد.

 
باشگاه خبرنگاران جوان- نیروهای ویژه انگلیس (SAS) که به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان متهم هستند، علیه یکی از قضات دیوان عالی این کشور شکایت کرده‌اند. این قاضی پیش‌تر تصمیم گرفته بود حضور نیروهای ویژه در جلسات تحقیقاتی را ــ که همراه با شهادت افشاگران برگزار می‌شود ــ محدود کند. اکنون نیروهای ویژه خواستار بررسی قضایی این تصمیم شده‌اند.

روزنامه دیلی میل در گزارش روز جمعه خود اعلام کرد که این سربازان، قاضی لرد هادون کیو را به نقض قانون و اصل شفافیت عدالت متهم کرده‌اند.

این قاضی ریاست «تحقیقات مستقل مرتبط با افغانستان» را بر عهده دارد که ادعاهای مربوط به اعدام دست‌کم ۸۰ غیرنظامی افغان توسط نیروهای ساس بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ را بررسی می‌کند.

ستاد حقوقی وزارت دفاع انگلیس به نمایندگی از این سربازان، درخواست بررسی قضایی را ارائه کرده و خواستار رعایت «استانداردهای دقیق عدالت» برای سربازان و خانواده‌های قربانیان شده است.

تحقیقات درباره نیروهای ساس از دو سال پیش در دیوان عالی لندن در جریان است و این درخواست بررسی قضایی ممکن است به طور موقت روند تحقیق را متوقف کند.

