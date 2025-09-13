روزنامه دیلی میل در گزارش روز جمعه خود اعلام کرد که این سربازان، قاضی لرد هادون کیو را به نقض قانون و اصل شفافیت عدالت متهم کردهاند.
این قاضی ریاست «تحقیقات مستقل مرتبط با افغانستان» را بر عهده دارد که ادعاهای مربوط به اعدام دستکم ۸۰ غیرنظامی افغان توسط نیروهای ساس بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ را بررسی میکند.
ستاد حقوقی وزارت دفاع انگلیس به نمایندگی از این سربازان، درخواست بررسی قضایی را ارائه کرده و خواستار رعایت «استانداردهای دقیق عدالت» برای سربازان و خانوادههای قربانیان شده است.
تحقیقات درباره نیروهای ساس از دو سال پیش در دیوان عالی لندن در جریان است و این درخواست بررسی قضایی ممکن است به طور موقت روند تحقیق را متوقف کند.