رهبر کره شمالی گفته است که پیونگ یانگ در یک نشست کلیدی حزب حاکم، سیاستی را برای پیشبرد زرادخانه هسته‌ای و قدرت نظامی متعارف خود رونمایی خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های دولتی کره شمالی روز شنبه اعلام کردند که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی گفته است که پیونگ یانگ در یک نشست کلیدی حزب حاکم، سیاستی را برای پیشبرد زرادخانه هسته‌ای و قدرت نظامی متعارف خود رونمایی خواهد کرد.

از زمان اجلاس ناموفق با ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، کره شمالی بار‌ها گفته است که هرگز از سلاح‌های هسته‌ای خود دست نخواهد کشید و خود را یک کشور هسته‌ای «برگشت‌ناپذیر» اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی این هفته در بازدید از تأسیسات تحقیقاتی تسلیحاتی گفت که پیونگ یانگ «سیاست پیشبرد همزمان ساخت نیرو‌های هسته‌ای و نیرو‌های مسلح متعارف را مطرح خواهد کرد».

کیم همچنین بدون مشخص کردن تاریخ جلسه حزب، بر لزوم «مدرن‌سازی» نیرو‌های مسلح متعارف این کشور تأکید کرد.

رهبر کره شمالی پس از اعزام هزاران سرباز کره شمالی برای جنگ در کنار مسکو، حمایت حیاتی روسیه را به دست آورده است.

مسکو و پیونگ یانگ سال گذشته هنگامی که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از این کشور بازدید کرد، یک پیمان دفاعی مشترک امضا کردند.

سئول بار‌ها هشدار داده است که روسیه در ازای کمک کره شمالی در جنگ با اوکراین، حمایت خود را از پیونگ یانگ از جمله انتقال احتمالی فناوری نظامی حساس روسیه افزایش می‌دهد.

هونگ مین، تحلیلگر ارشد موسسه اتحاد ملی کره به خبرگزاری فرانسه گفت: «در اصل، این نشان دهنده دیدگاه (کیم) است که نیرو‌های هسته‌ای به تنهایی به عنوان یک عامل بازدارنده محدودیت‌هایی دارند و پیونگ یانگ به دنبال تقویت توانایی جنگی خود با نوسازی زرادخانه متعارف خود است.»

وی افزود: «به نظر می‌رسد همکاری فناوری نظامی کره شمالی با روسیه به بخش تسلیحات متعارف نیز گسترش یافته است و برنامه‌های نوسازی متناسب با «جنگ مدرن» احتمالاً به عنوان یک دستور کار میان مدت تا بلندمدت در جلسه آینده ارائه خواهد شد.»

در آخرین کنگره حزب در ژانویه ۲۰۲۱، کیم از یک دستور کار نظامی بلندپروازانه رونمایی کرد و متعهد شد که سلاح‌های پیشرفته‌ای مانند ماهواره‌های جاسوسی نظامی و موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با سوخت جامد را توسعه دهد. تحلیلگران می‌گویند انتظار دارند جلسه آینده اوایل سال آینده برگزار شود.

کیم و پوتین در یک رژه عظیم در پکن در کنار شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در این ماه حضور داشتند که واکنش تند دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را به دنبال داشت که این سه رهبر را به توطئه علیه ایالات متحده متهم کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: کره شمالی ، زرادخانه هسته ای
خبرهای مرتبط
سئول: رهبر کره شمالی جایگاه دخترش را به عنوان جانشین تثبیت کرده است
کره‌شمالی موتور سوخت جامد موشک‌های قاره‌پیما آزمایش کرد
کره شمالی: هیچ کس نمی‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
آخرین اخبار
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
پلمپ مدارس خودگردان پناهندگان افغان در بلوچستان پاکستان
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
ادعای ارتش اسرائیل: بیش از ۲۵۰ هزار نفر از ساکنان شهر غزه را ترک کرده‌اند
واشنگتن پست: ۱۰۰۰ نیروی گارد ملی در لوئیزیانا مستقر می شوند
کره شمالی زرادخانه هسته‌ای خود را تقویت می‌کند
قطر جزئیات نشست اضطراری عربی-اسلامی را اعلام کرد
ریشه داعش در افغانستان خشکانیده شده است
جنایت نظامیان انگلیسی در افغانستان؛ متهمان خواستار حضور در دادگاه شدند
هشدار افزایش بحران در افغانستان؛ ۸ دفتر سازمان ملل تعطیل شد
کمک به زلزله‌زدگان افغانستان؛ امارات کشتی امدادی ارسال کرد
مذاکرات آلمان و پاکستان برای تعیین سرنوشت پناهجویان افغانستان
ترکیه دستور بازداشت شهردار منطقه‌ای استانبول را در تحقیقات فساد صادر کرد
باج باکو به آدم‌کش‌ها
اسرائیل دستور تخلیه گسترده در شهر غزه را صادر کرد