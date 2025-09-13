باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های دولتی کره شمالی روز شنبه اعلام کردند که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی گفته است که پیونگ یانگ در یک نشست کلیدی حزب حاکم، سیاستی را برای پیشبرد زرادخانه هسته‌ای و قدرت نظامی متعارف خود رونمایی خواهد کرد.

از زمان اجلاس ناموفق با ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، کره شمالی بار‌ها گفته است که هرگز از سلاح‌های هسته‌ای خود دست نخواهد کشید و خود را یک کشور هسته‌ای «برگشت‌ناپذیر» اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی این هفته در بازدید از تأسیسات تحقیقاتی تسلیحاتی گفت که پیونگ یانگ «سیاست پیشبرد همزمان ساخت نیرو‌های هسته‌ای و نیرو‌های مسلح متعارف را مطرح خواهد کرد».

کیم همچنین بدون مشخص کردن تاریخ جلسه حزب، بر لزوم «مدرن‌سازی» نیرو‌های مسلح متعارف این کشور تأکید کرد.

رهبر کره شمالی پس از اعزام هزاران سرباز کره شمالی برای جنگ در کنار مسکو، حمایت حیاتی روسیه را به دست آورده است.

مسکو و پیونگ یانگ سال گذشته هنگامی که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از این کشور بازدید کرد، یک پیمان دفاعی مشترک امضا کردند.

سئول بار‌ها هشدار داده است که روسیه در ازای کمک کره شمالی در جنگ با اوکراین، حمایت خود را از پیونگ یانگ از جمله انتقال احتمالی فناوری نظامی حساس روسیه افزایش می‌دهد.

هونگ مین، تحلیلگر ارشد موسسه اتحاد ملی کره به خبرگزاری فرانسه گفت: «در اصل، این نشان دهنده دیدگاه (کیم) است که نیرو‌های هسته‌ای به تنهایی به عنوان یک عامل بازدارنده محدودیت‌هایی دارند و پیونگ یانگ به دنبال تقویت توانایی جنگی خود با نوسازی زرادخانه متعارف خود است.»

وی افزود: «به نظر می‌رسد همکاری فناوری نظامی کره شمالی با روسیه به بخش تسلیحات متعارف نیز گسترش یافته است و برنامه‌های نوسازی متناسب با «جنگ مدرن» احتمالاً به عنوان یک دستور کار میان مدت تا بلندمدت در جلسه آینده ارائه خواهد شد.»

در آخرین کنگره حزب در ژانویه ۲۰۲۱، کیم از یک دستور کار نظامی بلندپروازانه رونمایی کرد و متعهد شد که سلاح‌های پیشرفته‌ای مانند ماهواره‌های جاسوسی نظامی و موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با سوخت جامد را توسعه دهد. تحلیلگران می‌گویند انتظار دارند جلسه آینده اوایل سال آینده برگزار شود.

کیم و پوتین در یک رژه عظیم در پکن در کنار شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در این ماه حضور داشتند که واکنش تند دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را به دنبال داشت که این سه رهبر را به توطئه علیه ایالات متحده متهم کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه