شیرودی گفت: از مهمترین اقدامات وزارت نیرو در راستای ایجاد انگیزه برای مشارکت بخش، خصوصی، تعریف تابلو برق سبز در بورس انرژی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - شیرودی مجری طرح احداث نیروگاه‌های سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت برنامه های وزارت نیرو قرار گرفته و با روی کار آمدن دولت چهاردهم، این سیاست با جدیت بیشتری دنبال می.شود گسترش این بخش علاوه بر ارتقای ضریب امنیت انرژی، نتایج ملموسی در زمینه پایداری شبکه برق کشور به همراه خواهد داشت. در همین راستا و به منظور رفع ناترازی برق وزارت نیرو با محوریت ساتبا از سرمایه گذاران علاقمند برای احداث نیروگاههای خورشیدی دعوت به عمل آورد؛ اقدامی که با استقبال گسترده بخش خصوصی روبرو شد این مشارکت نشان دهنده دغدغه و تعهد سرمایه گذاران بخش خصوصی در حل چالشهای صنعت برق کشور است همچنین حضور فعال این بازیگران اقتصادی میتواند نقش مؤثری در بومی سازی تجهیزات خورشیدی و تقویت شرکتهای داخلی و دانش بنیان ایفا کند.

او افزود: از مهمترین اقدامات وزارت نیرو در راستای ایجاد انگیزه برای مشارکت بخش ،خصوصی، تعریف تابلو برق سبز در بورس انرژی است که در قالب دستورالعمل نحوه توسعه معاملات برق در بورس انرژی ابلاغ شده است. این مدل سرمایه گذاری تاکنون با استقبال چشمگیر مواجه شده بطوری که بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاران این شیوه بازگشت سرمایه را انتخاب کردهاند؛ موضوعی که نشان دهنده طراحی مناسب ابزارهای مالی توسط دولت برای جبران ناترازی برق است.

این مقام مسئول گفت: در همین چارچوب احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی به ارزش ۲۲۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار در مجاورت نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند با ظرفیت ۲۸۶۸ مگاوات بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور آغاز شد. طبق برنامه ریزیها عملیات ساخت این نیروگاه پس از آغاز کلنگ زنی ظرف کمتر از چهار ماه به پایان میرسد و در بهمن ماه به بهره برداری خواهد رسید.

او گفت: شایان ذکر است تاکنون بیش از ۶۵۰ مگاوات از سوی ۷۰ شرکت خصوصی برای احداث نیروگاههای خورشیدی اعلام آمادگی شده است از مردادماه امسال نیز هر هفته بخشی از این ظرفیت در راستای تحقق شعار هر هفته ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهره برداری رسیده است این ظرفیت در کنار پروژه های کلان سرمایه گذاران ،بزرگ سهم قابل توجهی در افزایش سهم انرژی خورشیدی در سبد انرژی کشور داشته و نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا خواهد کرد.

او می‌گوید: انتظار میرود با شتاب گرفتن روند بهره برداری از نیروگاههای خورشیدی در پاییز و زمستان پیش رو، بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از پیش رونق گیرد و زمینه مشارکت گسترده تر بخش خصوصی در حل چالشهای صنعت برق کشور فراهم شود.