شیرودی گفت: از مهمترین اقدامات وزارت نیرو در راستای ایجاد انگیزه برای مشارکت بخش، خصوصی، تعریف تابلو برق سبز در بورس انرژی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - شیرودی مجری طرح احداث نیروگاه‌های سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت برنامه های وزارت نیرو قرار گرفته و با روی کار آمدن دولت چهاردهم، این سیاست با جدیت بیشتری دنبال می.شود گسترش این بخش علاوه بر ارتقای ضریب امنیت انرژی، نتایج ملموسی در زمینه پایداری شبکه برق کشور به همراه خواهد داشت. در همین راستا و به منظور رفع ناترازی برق وزارت نیرو با محوریت ساتبا از سرمایه گذاران علاقمند برای احداث نیروگاههای خورشیدی دعوت به عمل آورد؛ اقدامی که با استقبال گسترده بخش خصوصی روبرو شد این مشارکت نشان دهنده دغدغه و تعهد سرمایه گذاران بخش خصوصی در حل چالشهای صنعت برق کشور است همچنین حضور فعال این بازیگران اقتصادی میتواند نقش مؤثری در بومی سازی تجهیزات خورشیدی و تقویت شرکتهای داخلی و دانش بنیان ایفا کند.

او افزود: از مهمترین اقدامات وزارت نیرو در راستای ایجاد انگیزه برای مشارکت بخش ،خصوصی، تعریف تابلو برق سبز در بورس انرژی است که در قالب دستورالعمل نحوه توسعه معاملات برق در بورس انرژی ابلاغ شده است. این مدل سرمایه گذاری تاکنون با استقبال چشمگیر مواجه شده بطوری که بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاران این شیوه بازگشت سرمایه را انتخاب کردهاند؛ موضوعی که نشان دهنده طراحی مناسب ابزارهای مالی توسط دولت برای جبران ناترازی برق است.

این مقام مسئول گفت: در همین چارچوب احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی به ارزش ۲۲۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار در مجاورت نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند با ظرفیت ۲۸۶۸ مگاوات بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور آغاز شد. طبق برنامه ریزیها عملیات ساخت این نیروگاه پس از آغاز کلنگ زنی ظرف کمتر از چهار ماه به پایان میرسد و در بهمن ماه به بهره برداری خواهد رسید.

او گفت: شایان ذکر است تاکنون بیش از ۶۵۰ مگاوات از سوی ۷۰ شرکت خصوصی برای احداث نیروگاههای خورشیدی اعلام آمادگی شده است از مردادماه امسال نیز هر هفته بخشی از این ظرفیت در راستای تحقق شعار هر هفته ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهره برداری رسیده است این ظرفیت در کنار پروژه های کلان سرمایه گذاران ،بزرگ سهم قابل توجهی در افزایش سهم انرژی خورشیدی در سبد انرژی کشور داشته و نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا خواهد کرد.

او می‌گوید: انتظار میرود با شتاب گرفتن روند بهره برداری از نیروگاههای خورشیدی در پاییز و زمستان پیش رو، بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از پیش رونق گیرد و زمینه مشارکت گسترده تر بخش خصوصی در حل چالشهای صنعت برق کشور فراهم شود.

برچسب ها: ساتبا ، تجدید پذیر
خبرهای مرتبط
احداث نیروگاه خورشیدی در کنار بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور/ ورود به مدار از بهمن‌ماه
کاهش ۶۵۰ مگاواتی مصرف برق با اجرای مصوبات طرح‌های بهره‌وری ساتبا
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
پنل های خورشیدی هیچوقت جای برق هسته ای رو نمیتونه پر کنه لطفا انقدر تبلیغات نکنید.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمود
۱۸:۰۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
عمرا بدونی برق هسته ای چیه و چقدر مضرات محیط زیستی داره و چقدر غیر اقتصادیه ...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
۷ مگاوات؟!!! :))))))
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
همین ظرفیت درپرندهم هست همت میخواهد
۰
۱
پاسخ دادن
پیش‌فروش محصولات سایپا از فردا آغاز می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
علت تاخیر در تحویل خودرو‌ها توسط خودروسازان مشخص شد+فیلم
افزایش دمای هوا از پایان هفته
خاموش شدن گازهای فلر تا پایان سال ۱۴۰۵ ‌
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
اعلام آمادگی بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی+ فیلم
پرداخت ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران/ پیش بینی تولید ۴۰ هزار تن دانه سویا
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
حذف واسطه‌ها و ایجاد زنجیره هوشمند راه حلی برای عرضه گوشت با قیمت واقعی
آخرین اخبار
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
افزایش دمای هوا از پایان هفته
مراسم قرعه‌کشی پایانی پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی برگزار شد
پیش‌فروش محصولات سایپا از فردا آغاز می‌شود
صرفه جویی ۱.۷ میلیارد متر مکعب گاز در قالب طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
برگزاری جلسه مشترک رئیس سازمان اداری با وزیر جهاد کشاورزی
اعلام نتایج چهاردهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
پرداخت ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران/ پیش بینی تولید ۴۰ هزار تن دانه سویا
حذف واسطه‌ها و ایجاد زنجیره هوشمند راه حلی برای عرضه گوشت با قیمت واقعی
خاموش شدن گازهای فلر تا پایان سال ۱۴۰۵ ‌
اعلام آمادگی بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی+ فیلم
تولید لبنیات ۱۰ درصد کاهش یافت
علت تاخیر در تحویل خودرو‌ها توسط خودروسازان مشخص شد+فیلم
استفاده از ارز صادراتی برای واردات تصویب شد
عرضه خودرو در بورس؛ منافع احتمالی تولیدکنندگان در گرو زیان خالص مردم
هوشمند سازی خدمات تنها ۲۲ درصد از دستگاه‌های اجرایی+ فیلم
۱۶۱ قطعه مصنوع طلای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی شناسایی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۲ شهریور ماه
دریافت اطلاعات دقیق از نقل و انتقالات در حوزه تراکنش بانکی از طریق اتصال به سامانه املاک
ایران و اوپک در گذر زمان؛ روایتی از ۶۵ سال فراز و فرود
مخازن پر نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور برای زمستان+ فیلم
پایان تعمیرات اساسی سکو‌های فاز‌های ۹ و ۱۰ پارس جنوبی
مخالف واردات خودرو نیستیم
لزوم طراحی پروژه‌های عمرانی در بستر توسعه منطقه‌ای و مشارکت بخش خصوصی
آغاز احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در مجاورت بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور
اختلاف قیمت ۱۵ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو در صنعت خودرو سازی/ کاهش ۱۹ درصدی تولید خودرو
افزایش هزار و ۲۹۷ واحدی شاخص کل بورس
افزایش ۵۰ درصدی پرواز‌های عبوری از آسمان ایران در اولویت پروژه‌های فرودگاهی