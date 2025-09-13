هشدار زرد هواشناسی در سیستان و بلوچستان؛ بارش رگباری و وزش باد ۱۲۰ روزه ادامه دارد

باشگاه خبرنگاران جوان _ علی ملاشاهی اظهار کرد: از شنبه تا دوشنبه (۲۲ تا ۲۴ شهریور) در مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان به ویژه شهرستان‌های سرباز، راسک، قصرقند، نیکشهر، مهرستان، سراوان، سیب و سوران، فنوج، لاشار و جنوب ایرانشهر، در ساعات بعدازظهر و شب رشد ابر، بارش رگباری، رعدوبرق، وزش باد شدید و موقتی و احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از یکشنبه تا چهارشنبه (۲۳ تا ۲۶ شهریور) وزش باد شدید و گردوخاک در نقاط مستعد شمال استان رخ خواهد داد این شرایط موجب افزایش غبار، کاهش دید افقی و اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در مسیر‌های شمالی می‌شود؛ همچنین کاهش نسبی دما در نیمه شمالی استان انتظار می‌رود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران سیستان و بلوچستان با توصیه به مردم گفت: از فعالیت‌های کوهنوردی در مناطق مرتفع خودداری و چرای دام در این مناطق محدود شود؛ همچنین از اسکان در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی پرهیز و تمهیدات لازم برای محافظت از محصولات کشاورزی اندیشیده شود.

وی عنوان کرد: هنگام غبارآلود شدن هوا در شمال سیستان و بلوچستان نکات بهداشتی رعایت و استفاده از ماسک توصیه می‌شود رانندگان نیز به دلیل کاهش دید و وزش باد شدید با احتیاط در جاده‌ها تردد کنند؛ عملیات عمرانی با دقت انجام و از انجام پرواز‌های سبک مانند گلایدر و بالگرد خودداری شود؛ کشاورزان نیز باید برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تدابیر لازم جهت حفاظت از محصولات و سالن‌های پرورشی را در نظر بگیرند.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان