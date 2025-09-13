نماینده مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی گفت: در مراغه ۲۰ روستا دچار کمبود آب آشامیدنی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -سید فرید موسوی نماینده مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای با حضور مدیران استانی و شهرستانی برای مشکلات حوزه آب کشاورزی، آب شرب شهری، روستایی و فاضلاب مراغه گفت: ایجاد مجتمع آبرسانی در روستاهای بخش سراجو و توسعه مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب مراغه یک ضرورت است.
وی اضافه کرد: توجه به زیرساختهای آب کشاورزی در مراغه نیازمند توسعه زیرساختهای این بخش است.
نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی نسبت به برنامه ریزی و توزیع عادلانه آب کشاورزی در مراغه تاکید کرد.
امین امینیان فرماندار شهرستان مراغه نیز در این جلسه گفت: مراغه قطب تولید محصولات کشاورزی است و به منظور توسعه واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی و باغی نیاز به تخصیص آب به این بخش است.
امینیان با بیان اینکه مراغه بیشترین آمار بیکاری را دارد افزود: تنها راه برون رفت از این مشکل تخصیص آب برای توسعه واحدهای فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی است.
وی افزود: با توجه به کاهش بارندگیها کشاورزان و باغداران به کشت محصولاتی روی بیاورند که با کمترین آب بیشترین محصول را دارد.
ابراهیم سلیمانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: مشکل کمبود آب در ۵ روستا رفع شده و برای باقیمانده روستاها نیز برنامه ریزی شده است.
وی افزود: اعتبارات بخش آب و توسعه شبکه فاضلاب در روستا های مراغه ۲۰ برابر افزایش یافته است.