فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری فردی خبر داد که یک نفر را در یکی از محلات این شهرستان به قتل رسانده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون اظهار کرد: در بیست و چهارم فروردین‌ماه امسال و در پی وقوع قتل مردی ۳۷ ساله در یکی از محلات شهرستان کازرون، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: با توجه به متواری شدن متهم از محل ارتکاب جرم، مأموران انتظامی کازرون تحقیقات خود را آغاز کردند و مطلع شدند که متهم در شهرستان شیراز خود را از دید پلیس مخفی کرده است.

فرمانده انتظامی کازرون ادامه داد: ماموران این فرماندهی با همکاری پلیس آگاهی استان فارس با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و فنی، متهم را در یکی از محله‌های شیراز شناسایی و در عملیاتی ضربتی او را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش نیز ۲ قبضه سلاح کلت کمری و ۵ تیر پران نیز کشف کردند.

سرهنگ مصطفایی با بیان اینکه قاتل در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کرد، گفت: در این خصوص ۳ نفر همدست متهم که در فراری دادن و مهیا کردن مخفیگاه با قاتل همکاری داشته‌اند نیز دستگیر شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: پلیس برابر قانون با هنجارشکنان و مخلان نظم و امنیت قاطعانه برخورد خواهد کرد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

