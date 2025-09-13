باشگاه خبرنگاران جوان - بیستوهفتمین دوره از مسابقات قهرمانی جهان دوم تا هشتم آبان در شهر ووشی چین برگزار میشود. در فاصله کمتر از ۲۰ روز تا پایان مهلت ثبت نام ۶۵۱ تکواندوکار از کشورهای مختلف برای حضور در این رویداد جهانی ثبت نام کردهاند. رقابتها در ۱۶ وزن انفرادی (هشت وزن مردان و هشت وزن زنان) برگزار خواهند شد و تیم ملی ایران نیز با ۱۴ تکواندوکار به مصاف رقبای جهانی خود خواهد رفت.
در میان اوزان مختلف، وزن ۵۸- کیلوگرم مردان با ثبت نام ۵۹ تکواندوکار، پرترافیکترین و حساسترین وزن این دوره از مسابقات محسوب میشود. اوزان ۷۳- و ۷۳+ کیلوگرم زنان نیز تعداد کمتری نسبت به سایر اوزان تکواندوکار ثبت نامی دارند.
در این رقابتها مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، مهدی حاجموسایی، محمدصادق دهقانی، امیرسینا بختیاری، مهران برخورداری، محمدحسین یزدانی و آرین سلیمی ترکیب تیم ملی مردان را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان تشکیل میدهند. سعیده نصیری، مهلا مومنزاده، مبینا نعمتزاده، ناهید کیانی، کوثر اساسه و نسترن ولیزاده نیز نفرات تیم ملی بانوان را برای حضور در این رویداد تشکیل میدهند.
بر اساس برنامه مسابقات، این رقابتها دوم آبان با برگزاری مبارزههای اوزان ۵۷- کیلوگرم زنان و ۸۷+ کیلوگرم مردان پیگیری میشوند که ناهید کیانی و آرین سلیمی، دو مدالآور المپیک پاریس، نمایندگان روز نخست در این رویداد خواهند بود. مهدی حاجیموسایی و مهلا مومنزاده، دو نماینده ایران در اوزان ۶۳- و ۴۹- کیلوگرم، در روز دوم خواهند بود.
روز سوم با دیدار محمدحسین یزدانی در وزن ۸۷- کیلوگرم و مهدی رزمیان در وزن ۵۴- کیلوگرم پیگیری میشود. روز چهارم نیز سعیده نصیری و مهران برخورداری در اوزان ۴۶- و ۸۰- کیلوگرم به دیدار حریفان میروند. محمدصادق دهقانی روز پنجم مسابقات در وزن ۶۸- کیلوگرم و نسترن ولیزاده در وزن ۶۷- کیلوگرم نمایندگان ایرانند. ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم و کوثر اساسه در وزن ۶۲- کیلوگرم در روز ششم مسابقات پیکار خواهند کرد.
روز پایانی و هفتم مسابقات نیز مبینا نعمتزاده در وزن ۵۳- کیلوگرم و امیرسینا بختیاری در وزن ۷۴- کیلوگرم به روی شیاپچانگ خواهند رفت.
این رقابتها یکی از مهمترین رویدادهای تقویم جهانی تکواندو به شمار میرود و پس از المپیک پاریس یکی از حساسترین رقابتها بوده و نقش تعیینکنندهای در رنکینگ و مسیر المپیکی ورزشکاران تا سال ۲۰۲۸ خواهد داشت.