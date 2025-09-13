سخنگوی شورای شهر تهران از بازنگری و اصلاح فرآیند صدور پروانه و نیز بررسی لایحه مربوط به شرکت گردشگری و تفریحی برج میلاد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش به صورت فوق‌العاده در روز یکشنبه بیست و سوم شهریور ماه سال ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۴۵ لغایت ۱۲ در محل تالار شورا برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام علیرضا نادعلی، سخنگوی شورا در این جلسه گزارش معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری در خصوص جابجایی و کاشت درختان در منطقه ۱۴ شهرداری تهران، قرائت شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گفته سخنگوی شورا، در جلسه فوق همچنین یک فوریت طرح «تعیین حسابرسان منتخب شورا جهت انجام عملیات حسابرسی سال ۱۴۰۴ شورای اسلامی، شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن» و نیز لایحه «بازنگری و اصلاح فرآیند صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی» مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

بررسی لایحه «شرکت گردشگری و تفریحی برج میلاد تهران موضوع حکم (۹) اصلاحی مصوبه برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری» که یک فوریت آن در جلسه سیصد و سی‌ام به تصویب رسید و قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های فرهنگی- اجتماعی و برنامه و بودجه و نیز تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیرباغ بودن در دستور کار جلسه سیصد و پنجاه و سوم شورا خواهد بود.

منبع: شورای شهر

برچسب ها: شورای شهر تهران ، سخنگوی شورای شهر تهران ، صدور پروانه
