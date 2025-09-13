باشگاه پرسپولیس نسبت به شایعه حضور بنجامین مندی در این تیم واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود اتمام مهلت نقل و انتقالاتی فوتبال ایران و با توجه به خالی بودن لیست پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت به دنبال جذب ۲ بازیکن آزاد هستند.
مدیران باشگاه پرسپولیس با توجه به درخواست وحید هاشمیان سرمربی این تیم به دنبال جذب یک مدافع چپ هستند. پیشتر اعلام شد که باشگاه پرسپولیس به دنبال متئو دیشیلیو مدافع سابق تیم ملی ایتالیا، آث میلان و یوونتوس است؛ با این حال در روزهای اخیر اخبار دیگری منتشر شد مبنی براینکه سرخپوشان به دنبال بنجامین مندی مدافع سابق تیم ملی فرانسه و منچسترسیتی هستند.
یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس در مصاحبهای کوتاه با خبرنگار ایرنا در واکنش به اخبار منتشر شده در خصوص علاقه سرخپوشان به جذب مندی گفت: تا این لحظه باشگاه پرسپولیس هیچگونه مذاکرهای با این مدافع فرانسوی نداشته و تمامی اخبار در خصوص توافق با وی شایعه است.