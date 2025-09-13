رضا مومنی، مدیرعامل شرکت نیروی برق دماوند، در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت توسعه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر، از کلنگزنی نیروگاه خورشیدی دماوند خبر داد. این پروژه با سرمایهگذاری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی به عنوان سهامدار اصلی شرکت تولیدی روی برق دماوند اجرا میشود.
او افزود: این نیروگاه که به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید، سالیانه ۱۳.۵ میلیون کیلووات ساعت برق تولید میکند و نقش مهمی در پایداری شبکه، به ویژه در شهرستان پاکدشت و صنایع منطقه ایفا خواهد کرد.
وی ادامه داد: نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند به عنوان بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور با ظرفیت اسمی ۲۸۶۸ مگاوات، ۴۰ درصد از مصرف انرژی برق استان تهران را تأمین میکند و در پنج ماهه نخست امسال، تولید برق این نیروگاه ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
مومنی افزود: مخازن نیروگاه که ۲۴۰ میلیون لیتر گازوئیل هستند پر بوده انشالله با تامین سوخت پایدار، چه گاز و چه گازوئیل، میتوانیم تولید برق کنیم.
او گفت: همچنین، با همکاری وزارت نیرو و شرکت آب منطقه استان تهران، تأمین آب برای نیروگاه به خوبی انجام شده است.
وی در پایان از برنامه درازمدتی برای مطالعات امکانسنجی تأمین آب پایدار از پساب جنوب تهران خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با این برنامهها، اهداف تولیدی امسال محقق شود.