فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر از شناسایی و دستگیری عاملان آتش سوزی خودروی زانتیا در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سید جلیل نبوی فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع آتش‌سوزی یک دستگاه خودرو زانتیا، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی و عوامل آتش نشانی به محل اعلامی اعزام شدند.

او افزود: پس از انجام تحقیقات میدانی و پایش دوربین‌های مداربسته سطح حوزه، متهمان آتش‌سوزی عمدی شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ نبوی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، گفت: برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی در اولویت ماموریت‌های پلیس قرار داشت.

برچسب ها: عاملان آتش سوزی ، آتش سوزی عمدی
خبرهای مرتبط
بازداشت عامل آتش سوزی عمدی واحد صنفی در بابل 
دستگیری عامل آتش سوزی خودرو در گلوگاه
حبس در انتظار عاملان آتش سوزی عمدی در طبیعت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خرس تیرخورده هفت‌خال تلف شد
آخرین اخبار
خرس تیرخورده هفت‌خال تلف شد
مرغ مازندران روانه بازار کشور شد
دستگیری عاملان آتش سوزی عمدی خودرو زانتیا در قائم شهر
کشف ۲۴ هزار عدد تجهیزات پزشکی غیر مجاز در بهشهر
توقیف ۲۵ خودرو و موتور سیکلت در دور دور شبانه شهرستان عباس آباد
برداشت ۸۰ درصدی شالیزار‌های نکا؛ تولید ۳۶ هزار تن شلتوک
شناسایی و برخورد با ۹۱۰ مورد تجاوز به حریم راه‌های مازندران
واردات بیش از یک میلیون تن کالا از مازندران
انحراف نیسان در بابل؛ ۷ نفر مصدوم شدند
خاکستر شدن ۸ هکتار از پوشش گیاهی میانکاله