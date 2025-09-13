فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر از شناسایی و دستگیری عاملان آتش سوزی خودروی زانتیا در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سید جلیل نبوی فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع آتشسوزی یک دستگاه خودرو زانتیا، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی و عوامل آتش نشانی به محل اعلامی اعزام شدند.
او افزود: پس از انجام تحقیقات میدانی و پایش دوربینهای مداربسته سطح حوزه، متهمان آتشسوزی عمدی شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ نبوی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، گفت: برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی در اولویت ماموریتهای پلیس قرار داشت.