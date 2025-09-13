باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت نام انتخابات فدراسیون رویینگ از اول هفته آینده آغاز می‌شود و با توجه به اینکه محسن شادی سرپرست فدراسیون هم قصد دارد در انتخابات کاندیدا شود، پیش از آغاز ثبت نام ها، از سمت خود استعفا می‌دهد.

محسن شادی با تایید این خبر گفت: ثبت نام انتخابات فدراسیون از ۲۹ یا ۳۰ شهریور آغاز می‌شود.

او در پاسخ به این پرسش که با توجه به تمایلش برای حضور در انتخابات قصد کناره‌گیری از سمت سرپرستی فدراسیون را دارد؟ گفت:بله این کار را انجام می‌دهم و تا پایان هفته از سمت خود استعفا می‌دهم.

به گزارش ایسنا، احمد دنیا مالی سال گذشته که به عنوان وزیر ورزش و جوانان انتخاب شد، در اولین اقدام رویینگ را از فدراسیون قایقرانی جدا کرد تا رویینگ تبدیل به یک فدراسیون مستقل شود. از سال گذشته تاکنون محسن شادی سرپرستی فدراسیون را برعهده داشت.