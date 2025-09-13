باشگاه خبرنگاران جوان - شهرک مروارید شهر در شهر تهران واقع شده است. در اطراف این شهرک شرکت‌های داروسازی وجود دارد که موجب ایجاد نامطبوع شده و موجب تهدید سلامتی و بر هم خوردن آرامش ساکنان این منطقه را بر هم زده و نگرانی‌هایی بین شهروندان ایجاد کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام حتما حتما به این مشکلی که درشهرک مروارید شهر در شهرتهران و اطراف است رسیدگی جدی بفرمایید. سلامتی ساکنان در خطر است. ازمسئولان ونهاد‌های ذیربط در خواست رسیدگی فوری داریم. شرکت‌های دارو سازی عامل این بو‌های نامطبوع هستند.

