باشگاه خبرنگاران جوان - شهرک مروارید شهر در شهر تهران واقع شده است. در اطراف این شهرک شرکتهای داروسازی وجود دارد که موجب ایجاد نامطبوع شده و موجب تهدید سلامتی و بر هم خوردن آرامش ساکنان این منطقه را بر هم زده و نگرانیهایی بین شهروندان ایجاد کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام حتما حتما به این مشکلی که درشهرک مروارید شهر در شهرتهران و اطراف است رسیدگی جدی بفرمایید. سلامتی ساکنان در خطر است. ازمسئولان ونهادهای ذیربط در خواست رسیدگی فوری داریم. شرکتهای دارو سازی عامل این بوهای نامطبوع هستند.
