باشگاه خبرنگاران جوان - حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان در مراسم تقدیر از پذیرفته شدگان سمپاد مناطق هدف بنیاد علوی با بیان اینکه امروز طبقات مختلف جامعه برای کشورمان تلاش و کوشش می‌کند، اما مساله حایز اهمیت این است که آینده ایران به جوانان و دانش آموزان تعلق دارد گفت: نظام اسلامی آینده خود را بر مبنای آینده سازان انقلاب اسلامی قرار داده است.

وی با بیان اینکه همواره مردم بار این وطن را به دوش کشیدند و طبقات پایین و مستضعف بودند که این نظام را به پیش بردند، پس هر کاری برای این طبقات جامعه انجام دهیم وظیفه ماست افزود: تمام تلاش خود را برای رفاه مردم طبقات پایین جامعه انجام می‌دهیم و در کنار دولت پای کار هستیم.

دهقان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری برای طبقات پایین جامعه، سرمایه‌گذاری برای آینده ایران است، خطاب به دانش آموزان برگزیده سمپادی سراسر کشور گفت: این شما هستید که باید استعداد‌های خود را شکوفا کنید، امروز شما نشان دادید از مناطق گوناگون کشور با امکاناتی که به شما داده شده، می‌توان درخشید، البته در مسیر قله هرچه به بالاتر می‌رویم باید تلاش بیشتری کنیم.

وی اظهار کرد: روزی امام خمینی (ره) فرمود آینده کشور دست دانش آموزان است، باید به روح امام و شهدا درود بفرستیم و امیدواریم دینی که شهدا بر گردن ما دارند؛ با ادامه راهشان ادا کنیم.

در ادامه حجت الاسلام علی جعفری، معاون آموزش، مهارت و پژوهش بنیاد علوی در این مراسم با بیان اینکه کل ظرفیت کرسی‌های سمپاد مدارس در جمهوری اسلامی تقریبا حدود ۱۴۰ هزار صندلی است گفت: ورودی سالیانه سمپاد ۳۲ هزار نفر است یعنی حدود ۱۸ هزار نفر پایه ۶ به ۷ داریم و مابقی پایه ۹ به ۱۰ است.

وی با بیان اینکه سالانه ۳۲ هزار نفر دانش آموز می‌توانند وارد سمپاد شوند افزود: مجموعا با دانش‌آموزان سال‌های قبل سالی حدود ۱۴۰ هزار نفر در سمپاد تحصیل می‌کنند.

جعفری با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد رتبه‌های خوب کنکور در رشته‌های خوب و در دانشگاه‌های خوب از مدارس سمپاد هستند نه از مدارس غیردولتی و غیر انتفاعی عنوان کرد: اگر در آینده بخواهیم سهمیه‌های کرسی‌های خوب، در رشته‌های خوب دانشگاهی بدست آید باید در ورود ۳۲ هزار نفر خوب عمل کنیم.

وی اظهار کرد: برای دستیابی به عدالت آموزشی در بازه زمانی ۳ تا ۴ سال، باید سهم دانش‌آموزان دهک‌های یک تا چهار محروم در مدارس سمپاد به ۴۰ درصد برسد. با مداخلات کم‌هزینه، اما مؤثر، اقدامات بزرگی انجام شده تا سهم این دهک‌ها در قبولی دانشگاه افزایش یابد.

جعفری با بیان اینکه سهم دانش‌آموزان محروم در ورودی مدارس سمپاد در سال گذشته به ۲۱ درصد رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲ با ۱۴ درصد و سال ۱۴۰۱ با ۷ درصد، رشد چشمگیری داشته است ادامه داد: امسال آمار دقیق قبولی دانش‌آموزان سمپادی در رتبه‌های برتر کنکور هنوز مشخص نشده است.

معاون آموزش بنیاد علوی به تصویب طرح تحصیل رایگان در مدارس پیشرفته توسط دولت شهید رئیسی اشاره کرد و افزود: این سیاست می‌تواند فشار اقتصادی خانواده‌ها را کاهش داده و کیفیت آموزش را در مدارس ارتقاء دهد.

منبع: ایسنا