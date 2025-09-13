احمد جوان نماینده ۶۱ کیلوگرم ایران، با نتیجه ۱۳-۲ مقابل کرامر از اکوادور پیروز شد و راهی دور بعد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بالاخره انتظار علاقه‌مندان به کشتی در ایران به پایان رسید و مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان از امروز در شهر زاگرب کرواسی آغاز شد. جایی که مثل همیشه تیم‌های ایران، آمریکا و روسیه مدعیان اصلی به شمار می‌روند، اگرچه روس‌ها به دلایل سیاسی امتیازاتشان در بخش تیمی محاسبه نمی‌شود.

با توجه به ترکیب نسبتاً باتجربه تیم ایران و غیبت تعداد زیادی از ستاره‌های کشتی جهان در سال بعد از المپیک، خیلی از کارشناسان اعتقاد دارند امسال پژمان درستکار و تیمش بهترین فرصت را دارند تا بعد از ۱۲ سال بار دیگر ایران را به عنوان قهرمانی جهان برسانند.

احمد محمدنژاد جوان در دور نخست وزن ۶۱ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان با نتیجه ۱۳ بر ۶، ۲ جاشوا کرامر از اکوادور به پیروزی رسید.

در روز اول این مسابقات، مبارزه‌ها در ۴ وزن سرنوشت‌ساز پیگیری خواهد شد: ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم.

احمد محمدنژاد جوان، امیرمحمد یزدانی، کامران قاسمپور و امیرحسین زارع نمایندگان ایران در روز اول هستند و باید بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده مقابل رقبای خود قرار بگیرند. بدون شک قاسمپور و زارع جزو شانس‌های اصلی کسب مدال طلا در وزن خود به شمار می‌روند و همین موضوع اولین روز مسابقات را شاید به جذاب‌ترین روز برای کشتی آزاد ایران تبدیل کرده است.