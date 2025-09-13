باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی اکبر قلی پور فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر دپوی کالای قاچاق در یک انبار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

او افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر که در یکی از روستا‌های شهرستان بوده اعزام و در بازرسی از انبار، تعداد ۲۴ هزار عدد تجهیزات پزشکی "آنژیوکت" که هیچگونه مجوز قانونی نداشته است، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله را بالغ بر ۳ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این راستا پرونده‌ای تشکیل و یک متهم به مرجع قضایی معرفی شد.