فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از کشف ۲۴ هزار عدد تجهیزات پزشکی غیر مجاز به ارزش ۳ میلیارد ریال که در یک انبار نگهداری می‌شد، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی اکبر قلی پور فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر دپوی کالای قاچاق در یک انبار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

او افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر که در یکی از روستا‌های شهرستان بوده اعزام و در بازرسی از انبار، تعداد ۲۴ هزار عدد تجهیزات پزشکی "آنژیوکت" که هیچگونه مجوز قانونی نداشته است، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله را بالغ بر ۳ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این راستا پرونده‌ای تشکیل و یک متهم به مرجع قضایی معرفی شد.

برچسب ها: کالای قاچاق ، قاچاق کالا و ارز
خبرهای مرتبط
کشف ۱۰۰ میلیاردی لوازم خانگی قاچاق در بابل
کشف ۲۰۰ موتور برق و پمپ آب قاچاق در بابل
کشف نوشیدنی‌های غیرمجاز در بابل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خرس تیرخورده هفت‌خال تلف شد
آخرین اخبار
خرس تیرخورده هفت‌خال تلف شد
مرغ مازندران روانه بازار کشور شد
دستگیری عاملان آتش سوزی عمدی خودرو زانتیا در قائم شهر
کشف ۲۴ هزار عدد تجهیزات پزشکی غیر مجاز در بهشهر
توقیف ۲۵ خودرو و موتور سیکلت در دور دور شبانه شهرستان عباس آباد
برداشت ۸۰ درصدی شالیزار‌های نکا؛ تولید ۳۶ هزار تن شلتوک
شناسایی و برخورد با ۹۱۰ مورد تجاوز به حریم راه‌های مازندران
واردات بیش از یک میلیون تن کالا از مازندران
انحراف نیسان در بابل؛ ۷ نفر مصدوم شدند
خاکستر شدن ۸ هکتار از پوشش گیاهی میانکاله