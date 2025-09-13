جوانان ایران با قبول شکست در دیدار فینال مقابل چین تایپه عنوان نائب قهرمانی مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا را کسب کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا ۱۹ تا ۲۳ شهریور در پوتراجایا مالزی برگزار شد. تیم کانوپولو مردان زیر ۲۱ سال ایران نماینده کشورمان در این رقابت‌ها بود.

این تیم با ترکیب آرشام حیدرپور، آریان نصیری، سپنتا محسنی، آرش عراقی، پرهام نوری، امیررضا کیانی، نیما رازدشت و محی‌الدین کریمی با هدایت اشکان صیادی و مصطفی حق‌جو در رقابت‌ها شرکت کرده است.

جوانان ایران در ادامه رقابت خود در فینال مقابل چین تایپه قرار گرفتند.

تیم ایران علیرغم عملکرد بسیار خوب خود با گل ثانیه پایانی تیم حریف بازی را ۴ بر ۳ به چین تایپه واگذار کرد و در جایگاه دوم مسابقات قرار گرفت.