فرمانده انتظامی داراب از دستگیری افرادی خبر داد که باعث برهم زدن نظم پارک کودک و همچنین آرامش شهروندان شده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سید رحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: در پی چندین تماس از سوی شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اعلام وقوع درگیری، عربده کشی و قدرت نمایی با سلاح سرد توسط چندین جوان در پارک کودک، گروه گشت کلانتریِ ۱۲ برق سریعا به محل اعزام شدند.

او افزود: ماموران انتظامی در لحظه ورود به محل، تعدادی جوان که با سلاح سرد با یکدیگر درگیر شده بودند را مشاهده کردند و موفق شدند در یک اقدام سریع ۳ نفر از آن‌ها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، ضمن هشدار جدی به افرادی که باعث ایجاد ترس و وحشت مردم در اماکن تفریحی می‌شوند، گفت: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس بوده و بدون هیچ چشم پوشی با اینگونه افراد برخورد خواهد کرد.

داراب در جنوب شرقی استان فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

برچسب ها: مخلان نظم ، بر هم زدن نظم عمومی ، پارک ، وقوع درگیری
