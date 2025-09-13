سرمربی تیم ملی والیبال گفت: باید به هواداران و مردم ایران نشان دهیم که برای آنها بازی می‌کنیم و با تمام وجود تلاش خواهیم کرد تا نتایج مورد انتظار را کسب کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - روبرتو پیاتزا در آستانه دیدار شاگردانش مقابل مصر در قهرمانی مردان جهان که ساعت ۹ صبح فردا یکشنبه برگزاری می‌شود، اظهار داشت: برای شروع مسابقات آماده‌ایم. تابستان طولانی‌ای را پشت سر گذاشتیم و به‌طور دقیق کار کردیم تا اکنون در این موقعیت قرار داشته باشیم.

وی با بیان این‌که با ذهنیت درست برای بازی‌های پیش‌رو آماده‌ایم، تصریح کرد: بازی مقابل مصر، تونس و فیلیپین را پیش رو داریم و می‌دانیم که باید در سطح واقعی خودمان ظاهر شویم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران، تاکید کرد: همیشه باید کیفیت بازی‌مان را حفظ کنیم. اکنون و در آستانه آغاز مسابقات قهرمانی مردان جهان اوضاع بهتر شده است، باید به هواداران و مردم ایران نشان دهیم که برای آنها بازی می‌کنیم و با تمام وجود تلاش خواهیم کرد تا نتایج مورد انتظار را کسب کنیم.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۹ فردا (یکشنبه ۲۳ شهریور) در نخستین دیدار خود در قهرمانی مردان جهان به مصاف مصر می‌رود.

