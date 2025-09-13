باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -جعفری آذر نماینده تبریز ، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در رزمایش توزیع بسته‌های تحصیلی به دانش آموزان با تبریک اعیاد پربرکت ربیع الاول و همچنین کار زیبای بخشیدن و کمک کردن گفت: یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و ترقی هر جامعه‌ای تعاون ، کمک و همکاری است و این بدان معناست که همه باید دست به دست هم دهیم و برای عمران و آبادانی و رفع مشکلات کشورمان بسیج شویم.

جعفری آذر اولین وظیفه مسئولان جمهوری اسلامی ایران را مبارزه با فقر اعلام کرد و افزود: فقر بسیار ویرانگر است و با مهار کردن تورم و ساماندهی اقتصاد کشورمان فقر ریشه کن شده و بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌ها نیز از بین خواهند رفت.

رضا صدیقی دیگر نماینده تبریز ، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز در این رزمایش به کارنامه درخشان کمیته امداد اشاره کرد و گفت: کمیته امداد چه در بحث اشتغال و چه حمایتی به خوبی عمل کرده و اعتبارات این دستگاه در سال جدید ۴۱ درصد افزایش یافته است.

صدیقی همچنین افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد را یکی دیگر از عملکرد‌ها و زحمات این مرکز در کل کشور دانست و گفت: این مرکز با ایجاد اشتغال‌های خانگی و خرد مددجویان را به خودکفایی و استقلال رسانده و این مهم بدون تلاش‌ها و کمک‌های خیران امکان پذیر نمی‌شد.

در پایان این رزمایش از خیران استان با اهدای هدایایی تجلیل شد.