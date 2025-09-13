رزمایش توزیع بسته‌های تحصیلی به دانش آموزان زیر پوشش کمیته امداد آذربایجان شرقی با حضور خیران ، مسئولان استانی و کشوری در تبریز برگزار شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -جعفری آذر نماینده تبریز ، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در رزمایش توزیع بسته‌های تحصیلی به دانش آموزان با تبریک اعیاد پربرکت ربیع الاول و همچنین کار زیبای بخشیدن و کمک کردن گفت: یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و ترقی هر جامعه‌ای تعاون ، کمک و همکاری است و این بدان معناست که همه باید دست به دست هم دهیم و برای عمران و آبادانی و رفع مشکلات کشورمان بسیج شویم. 

جعفری آذر اولین وظیفه مسئولان جمهوری اسلامی ایران را مبارزه با فقر اعلام کرد و افزود: فقر بسیار ویرانگر است و با مهار کردن تورم و ساماندهی اقتصاد کشورمان فقر ریشه کن شده و بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌ها نیز از بین خواهند رفت.

رضا صدیقی دیگر نماینده تبریز ، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز در این رزمایش به کارنامه درخشان کمیته امداد  اشاره کرد و گفت: کمیته امداد چه در بحث اشتغال و چه حمایتی به خوبی عمل کرده و اعتبارات این دستگاه در سال جدید ۴۱ درصد افزایش یافته است. 

صدیقی همچنین  افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد را یکی دیگر از عملکرد‌ها و زحمات این مرکز در کل کشور دانست و گفت: این مرکز با ایجاد اشتغال‌های خانگی و خرد مددجویان را به خودکفایی و استقلال رسانده و این مهم بدون تلاش‌ها و کمک‌های خیران امکان پذیر نمی‌شد. 

در پایان این رزمایش از خیران استان با اهدای هدایایی تجلیل شد.

برچسب ها: بسته نوشت افزار ، کمیته امداد
خبرهای مرتبط
ارسال نوشت‌افزار به مناطق کم برخوردار آذربایجان شرقی
اهدای نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند در مراغه
اهدای ۸۰ بسته نوشت افزار از محل درآمد موقوفات مراغه 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مخترع تبریزی مدال طلای فستیوال بین‌المللی اختراعات «سیلیکون ولی» آمریکا را کسب کرد
کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
آخرین اخبار
کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مخترع تبریزی مدال طلای فستیوال بین‌المللی اختراعات «سیلیکون ولی» آمریکا را کسب کرد
برگزاری رزمایش توزیع بسته‌های تحصیلی به دانش آموزان در تبریز
روستاهای مراغه در عطش آب
کلنگ زنی مجتمع فرهنگی، گردشگری و تجاری در مراغه
اهدای ۸۰ بسته نوشت افزار از محل درآمد موقوفات مراغه 
آغاز مرمت گنبد سرخ مراغه
شستشوی فرش منجر به پلمب کنتور آب بلوک مسکونی در سهند شد
افزایش ۶۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق نیروگاه حرارتی تبریز