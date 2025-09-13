باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - طبق جدیدترین آمار‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی تنها ۲۵ بانک به سامانه املاک و اسکان متصل شده است در صورتی که طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره باید تمامی بانک‌ها به این سامانه متصل شود تا امکان برنامه ریزی و اجرای بهتر قانون در این بخش صورت گیرد.

در حال حاضر باید تمامی دستگاه از جمله بانک مرکزی و همچنین توانیر به سامانه املاک واسکان متصل شده تا روند اجرای بهتر برنامه ریزی و شناسایی خانه‌های خالی به مرحله اجرایی و عملیاتی شدن برسد.

براساس این گزارش طبق آخرین آمار‌های بانک مرکزی تا به امروز تنها ۲۵ بانک به سامانه املاک و اسکان متصل شده است و از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک را راه اندازی کرده به نحوی که اگر اشخاص متقاضی صدور دسته چک فاقد کدپستی معتبر در سامانه مذکور باشند، از دریافت دسته چک جدید بازخواهند ماند.

در همین راستا هم حسین مسلمانی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه هدف اصلی از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، ایجاد شفافیت حداکثری در بازار مسکن، شناسایی دقیق خانه‌های خالی و مقابله با احتکار مسکن، و در نهایت کمک به تعادل بخشی به بازار اجاره و خرید و فروش است گفت: اتصال کامل بانک‌ها به این سامانه از این جهت حیاتی است که اطلاعات دقیق تراکنش‌های مالی مرتبط با املاک و نقل و انتقالات مالی را در اختیار سامانه قرار می‌دهد، که این امر به صحت‌سنجی اطلاعات و شناسایی مالکان واقعی و وضعیت کاربری املاک کمک شایانی می‌کند.

وی ادامه داد:عدم اتصال کامل و به موقع تمامی بانک‌ها به این سامانه، می‌تواند چالش‌های جدی‌ای را برای اجرای موفقیت‌آمیز قانون ساماندهی بازار مسکن و اهداف تعیین شده آن ایجاد کند که یکی از آنها خلل در شناسایی دقیق خانه‌های خالی است چرا که بدون دسترسی به اطلاعات بانکی کامل، امکان تشخیص خانه‌های خالی و اخذ مالیات مربوطه دشوارتر خواهد شد. همچنین اطلاعات ناقص، می‌تواند به سوداگری و عدم شفافیت در معاملات ملکی دامن بزند.