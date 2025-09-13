کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: طبق آمار‌ها تا به امروز تنها ۲۵ بانک به سامانه املاک واسکان متصل شده که این تعداد برای برنامه ریزی در حوزه شناسایی خانه‌های خالی کافی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - طبق جدیدترین آمار‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی تنها ۲۵ بانک به سامانه املاک و اسکان متصل شده است در صورتی که طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره باید تمامی بانک‌ها به این سامانه متصل شود تا امکان برنامه ریزی و اجرای بهتر قانون در این بخش صورت گیرد.

در حال حاضر باید تمامی دستگاه از جمله بانک مرکزی و همچنین توانیر به سامانه املاک واسکان متصل شده تا روند اجرای بهتر برنامه ریزی و شناسایی خانه‌های خالی به مرحله اجرایی و عملیاتی شدن برسد.

براساس این گزارش طبق آخرین آمار‌های بانک مرکزی تا به امروز تنها ۲۵ بانک به سامانه املاک و اسکان متصل شده است و از سال گذشته  فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک را راه اندازی کرده به نحوی که اگر اشخاص متقاضی صدور دسته چک فاقد کدپستی معتبر در سامانه مذکور باشند، از دریافت دسته چک جدید بازخواهند ماند.

در همین راستا هم حسین مسلمانی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  با بیان اینکه هدف اصلی از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، ایجاد شفافیت حداکثری در بازار مسکن، شناسایی دقیق خانه‌های خالی و مقابله با احتکار مسکن، و در نهایت کمک به تعادل بخشی به بازار اجاره و خرید و فروش است گفت: اتصال کامل بانک‌ها به این سامانه از این جهت حیاتی است که اطلاعات دقیق تراکنش‌های مالی مرتبط با املاک و نقل و انتقالات مالی را در اختیار سامانه قرار می‌دهد، که این امر به صحت‌سنجی اطلاعات و شناسایی مالکان واقعی و وضعیت کاربری املاک کمک شایانی می‌کند.

وی ادامه داد:عدم اتصال کامل و به موقع تمامی بانک‌ها به این سامانه، می‌تواند چالش‌های جدی‌ای را برای اجرای موفقیت‌آمیز قانون ساماندهی بازار مسکن و اهداف تعیین شده آن ایجاد کند که یکی از آنها خلل در شناسایی دقیق خانه‌های خالی است چرا که بدون دسترسی به اطلاعات بانکی کامل، امکان تشخیص خانه‌های خالی و اخذ مالیات مربوطه دشوارتر خواهد شد. همچنین اطلاعات ناقص، می‌تواند به سوداگری و عدم شفافیت در معاملات ملکی دامن بزند.

برچسب ها: سامانه املاک ، بازار مسکن‌
خبرهای مرتبط
مدیرعامل بانک مسکن:
قرارداد تسهیلات ساخت ۳۸۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد
مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید:
هیچ واحد مسکونی بدون آماده‌سازی و کیفیت ساختمان تحویل متقاضیان نمی‌شود
با حضور معاونین وزیر راه و شهرسازی انجام شد؛
برگزاری جلسه بررسی کنترل کیفیت طرح‌های مسکن حمایتی/تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت و ساخت نما در پروژه‌های عمرانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش‌فروش محصولات سایپا از فردا آغاز می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
علت تاخیر در تحویل خودرو‌ها توسط خودروسازان مشخص شد+فیلم
افزایش دمای هوا از پایان هفته
خاموش شدن گازهای فلر تا پایان سال ۱۴۰۵ ‌
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
اعلام آمادگی بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی+ فیلم
پرداخت ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران/ پیش بینی تولید ۴۰ هزار تن دانه سویا
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
حذف واسطه‌ها و ایجاد زنجیره هوشمند راه حلی برای عرضه گوشت با قیمت واقعی
آخرین اخبار
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
افزایش دمای هوا از پایان هفته
مراسم قرعه‌کشی پایانی پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی برگزار شد
پیش‌فروش محصولات سایپا از فردا آغاز می‌شود
صرفه جویی ۱.۷ میلیارد متر مکعب گاز در قالب طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
برگزاری جلسه مشترک رئیس سازمان اداری با وزیر جهاد کشاورزی
اعلام نتایج چهاردهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
پرداخت ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران/ پیش بینی تولید ۴۰ هزار تن دانه سویا
حذف واسطه‌ها و ایجاد زنجیره هوشمند راه حلی برای عرضه گوشت با قیمت واقعی
خاموش شدن گازهای فلر تا پایان سال ۱۴۰۵ ‌
اعلام آمادگی بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی+ فیلم
تولید لبنیات ۱۰ درصد کاهش یافت
علت تاخیر در تحویل خودرو‌ها توسط خودروسازان مشخص شد+فیلم
استفاده از ارز صادراتی برای واردات تصویب شد
عرضه خودرو در بورس؛ منافع احتمالی تولیدکنندگان در گرو زیان خالص مردم
هوشمند سازی خدمات تنها ۲۲ درصد از دستگاه‌های اجرایی+ فیلم
۱۶۱ قطعه مصنوع طلای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی شناسایی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۲ شهریور ماه
دریافت اطلاعات دقیق از نقل و انتقالات در حوزه تراکنش بانکی از طریق اتصال به سامانه املاک
ایران و اوپک در گذر زمان؛ روایتی از ۶۵ سال فراز و فرود
مخازن پر نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور برای زمستان+ فیلم
پایان تعمیرات اساسی سکو‌های فاز‌های ۹ و ۱۰ پارس جنوبی
مخالف واردات خودرو نیستیم
لزوم طراحی پروژه‌های عمرانی در بستر توسعه منطقه‌ای و مشارکت بخش خصوصی
آغاز احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در مجاورت بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور
اختلاف قیمت ۱۵ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو در صنعت خودرو سازی/ کاهش ۱۹ درصدی تولید خودرو
افزایش هزار و ۲۹۷ واحدی شاخص کل بورس
افزایش ۵۰ درصدی پرواز‌های عبوری از آسمان ایران در اولویت پروژه‌های فرودگاهی