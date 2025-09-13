باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های انتخابی هجدهمین دوره جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ - اندونزی در ۸ گروه و با حضور ۳۱ تیم از ۲۹ شهریور برگزار می‌شود. تیم ملی فوتسال ایران در گروه G با تیم‌های مالزی، امارات و بنگلادش همگروه است. این مسابقات به میزبانی مالزی در شهر کوناتان برگزار می‌شود.

برنامه زمانبندی مسابقات تیم ملی فوتسال ایران به شرح زیر است:

شنبه ۲۹ شهریور

ایران – بنگلادش / ساعت ۱۱:۳۰

مالزی – امارات / ساعت ۱۶

دوشنبه ۳۱ شهریور

امارات – ایران / ساعت ۱۱:۳۰

بنگلادش – مالزی / ساعت ۱۶

چهارشنبه ۲ مهر

امارات – بنگلادش / ساعت ۱۱:۳۰

ایران – مالزی / ساعت ۱۶