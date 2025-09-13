فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی در باغ جنت این کلانشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شهرستان شیراز، اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری در بوستان جنت شیراز، ماموران انتظامی کلانتری ۳۲ گلشن به محل مورد نظر اعزام شدند.

او افزود: با حضور ماموران در محل درگیری و در بررسی‌های دقیق مشخص شد، ۶ نفر با سلاح سرد با یکدیگر درگیر شده‌اند و منجر به مصدومیت ۳ نفر از طرفین دعوا شده است.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی، فرد ضارب دستگیر شد و ۳ نفر دیگر که مجروح شده بودند نیز به بیمارستان منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شیراز با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تاکید بر اینکه شهروندان برای حل مشکل و اختلاف‌های خود از راه‌های قانونی اقدام کنند، تصریح کرد: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به صورت شبانه روز تلاش می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس