آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم ایران با کسب دومین پیروزی راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی، کامران قاسمپور دارنده ۲ مدال طلای جهان در دومین مبارزه و در مرحله یک هشتم نهایی مقابل نادامبات از مغولستان به روی تشک رفت و در پایان با امتیاز عالی ۱۰ بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

قاسمپور پیش از این در دور نخست مقابل عبدالله یف از قرقیزستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید.

قاسمپور در دور بعد به احتمال فراوان به مصاف ابراگیم کادیف روس می‌رود و در صورت برتری در نیمه نهایی نیز به احتمال زیاد مقابل زاهید والنسیا از آمریکا مبارزه خواهد کرد. 

برچسب ها: کشتی آزاد قهرمانی جهان ، مسابقات جهانی کشتی آزاد ، زاگرب
خبرهای مرتبط
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
حذف زودهنگام یزدانی از کشتی آزاد قهرمانی جهان/ شکست ۱۰ بر صفر قهرمان جهان مقابل ژاپن
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
صعود محمدنژاد جوان به یک چهارم نهایی
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
پیروزی زارع در مبارزه نخست/ شکست سنگین نایب قهرمان المپیک و سنگین وزن آمریکا
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
شکست سنگین امید اول طلای ایران در رقابت‌های جهانی
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
کشتی آزاد قهرمانی جهان/ کولاک کامران قاسم‌پور در مبارزه نخست
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
کولاک ستاره جوان در گام اول؛ احمد محمدنژاد با برد استارت زد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیروزی زارع در مبارزه نخست/ شکست سنگین نایب قهرمان المپیک و سنگین وزن آمریکا
پیروزی سخت گلادیاتور مقابل حریف روس/ کامران قاسم‌پور در نیمه نهایی به آمریکا رسید
پرسپولیس ۱ - ۱ فولاد خوزستان/ توقف سرخپوشان در روز فرصت سوزی بازیکنان
واکنش پرسپولیس به دستور موقت دادگاه CAS درخصوص پرونده بیرانوند
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ امیرحسین زارع فینالیست شد
حذف زودهنگام یزدانی از کشتی آزاد قهرمانی جهان/ شکست ۱۰ بر صفر قهرمان جهان مقابل ژاپن
بازگشت طارمی به تنظیمات کارخانه؛ مهاجم ایران ستاره تیمش شد
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ کامران قاسم پور به دیدار رده بندی رفت
امیرحسین زارع و محمدنژاد جوان به نیمه نهایی راه یافتند
صعود محمدنژاد جوان به یک چهارم نهایی
آخرین اخبار
برنتفورد ۲ - ۲ چلسی/ پیروزی شیر‌های لندن در دقیقه ۹۴ از دست رفت + فیلم
فیورنتینا ۱ - ۳ ناپولی/ شاگردان کونته همچنان بدون لغزش
عذرخواهی بازیکن ملی‌پوش استقلال پس از رفتار ناشایست
عالیشاه: ورزشگاه آزادی بعد از پایان دوران فوتبالم آماده می‌شود
علیپور: خط داده بودند تا روی من فشار وارد کنند
هاشمیان: هنوز به استاندارد‌ها نرسیده‌ایم/ با جذب بازیکن نمی‌خواهیم مانور تبلیغاتی دهیم
گل محمدی: بازی با پرسپولیس حالت بسکتبالی شده بود
وست هم ۰ - ۳ تاتنهام/ پیروزی شیرین اسپرز در دربی لندن
ادامه آتش بازی بایرن مونیخ در بوندس لیگا/ پیروزی خارج از خانه دورتموند
محمدی: هیچ خطری گل محمدی را تهدید نمی‌کند
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ امیرحسین زارع فینالیست شد
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ کامران قاسم پور به دیدار رده بندی رفت
یوونتوس ۴ - ۳ اینتر/ ستاره‌های ترک و برادران تورام، نقش اول دربی بزرگ ایتالیا + فیلم
زارع: طرفداران ما در فوتبال ایران تک هستند!
هاکی روی یخ در چند سال اخیر سیر صعودی داشته است
بازگشت طارمی به تنظیمات کارخانه؛ مهاجم ایران ستاره تیمش شد
صعود محمودنژاد جوان به فینال مسابقات کشتی جهان
تداوم حضور ایران در کمیته رسانه فدراسیون جهانی مینی‌گلف
دعوت از مدیرعامل گل گهر به کمیته انضباطی
شمس آذر ۱ - ۱ پیکان/ زور شاگردان رضایی و دقیقی به هم نرسید + فیلم
ذوب آهن ۲ - ۰ مس رفسنجان/ گاندو‌ها شاگردان خطیبی را با شکست بدرقه کردند
رئال سوسیداد ۱ - ۲ رئال مادرید/ پیروزی ۱۰ نفره شاگردان آلونسو + فیلم
دیدار چادرملو و ملوان بدون گل به پایان رسید + فیلم
پیروزی آرسنال مقابل شاگردان پوستکوگلو/ برد نیوکاسل با درخشش جانشین ایساک + فیلم
پرسپولیس ۱ - ۱ فولاد خوزستان/ توقف سرخپوشان در روز فرصت سوزی بازیکنان
قهرمانی نماینده ایران در مسابقات بین المللی رولبال عمان
امباپه و چالش عدم رویارویی با هواداران + فیلم
امیرحسین زارع و محمدنژاد جوان به نیمه نهایی راه یافتند
واکنش پرسپولیس به دستور موقت دادگاه CAS درخصوص پرونده بیرانوند
نظر کمیته داوران درباره قضاوت‌های هفته سوم/ روی سحرخیزان پنالتی نشد