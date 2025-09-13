باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی، کامران قاسمپور دارنده ۲ مدال طلای جهان در دومین مبارزه و در مرحله یک هشتم نهایی مقابل نادامبات از مغولستان به روی تشک رفت و در پایان با امتیاز عالی ۱۰ بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

قاسمپور پیش از این در دور نخست مقابل عبدالله یف از قرقیزستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید.

قاسمپور در دور بعد به احتمال فراوان به مصاف ابراگیم کادیف روس می‌رود و در صورت برتری در نیمه نهایی نیز به احتمال زیاد مقابل زاهید والنسیا از آمریکا مبارزه خواهد کرد.