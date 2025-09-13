برنامه «پاورقی»، طنز هوشمندانه‌ای که به بازدید ۱۳ میلیونی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه طنز «پاورقی» شبکه دو سیما با تولید بیش از ششصد قسمت از این برنامه، و با عبور از مرز ۱۳ میلیون بازدید در تلوبیون، جایگاه ویژه‌ای در میان مخاطبان رسانه ملی تثبیت کرد. این برنامه که شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹:۴۵ به تهیه‌کنندگی مهراد نجفی و اجرای محمدرضا شهبازی روی آنتن می‌رود، با زبان طنز و نگاهی موشکافانه به اخبار و رویداد‌های روز کشور و جهان، سعی دارد لایه‌های پنهان اتفاقات را برای مخاطبان روشن سازد.

 «پاورقی» با بهره‌گیری از نویسندگان طنزپرداز و آیتم‌هایی، چون «باغ اروپا»، «جوالدوز»، «مصاحبه با تاریخ»، «صدا‌های شما» و بخش‌های متنوع خبری، توانسته به میانگین بیش از ۷ هزار بازدید برای هر کلاکت دست یابد. همچنین این برنامه به طور هفتگی هزاران پیامک و صد‌ها تماس مستقیم از مخاطبان خود دریافت می‌کند که نشان‌دهنده تعامل گسترده و استقبال مردمی است.

از جمله ابتکارات شاخص «پاورقی» می‌توان به پویش‌های «سلام به پاورقی»، «خاطره انقلاب»، «رجز پاورقی» (همزمان با آغاز جنگ ایران و اسرائیل)، «مرگ بر آمریکا» (در واکنش به حمله آمریکا به فردو)، «سلام به پاورقی از خلیج همیشه فارس» (پاسخ به اظهارات ترامپ)، کمک به خیریه حضرت خدیجه برای کمک به مردم غزه، پویش خوزستان، و کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز اشاره کرد. این برنامه همچنین در بخش‌های محتوایی به معرفی انتشارات برتر، روایت تاریخ استعمار و وقایع مهم انقلاب، و دعوت از کارشناسان برای تحلیل موضوعات روز پرداخته است.

«پاورقی» با ترکیب خلاقیت، دغدغه‌مندی و طنزی بی‌پرده، همچنان یکی از پرمخاطب‌ترین تولیدات شبکه دو سیما باقی مانده و مسیر خود را با انرژی و استقبال بی‌سابقه بینندگان ادامه می‌دهد.

برچسب ها: برنامه طنز ، برنامه طنز اجتماعی
خبرهای مرتبط
واکنش سخت سخنگوی ارتش اسرائیل به حملات ایران در برنامه طنز نمک نشنال + فیلم
خاطره ابوالفضل آقاخانی از حرف زدن به جای همکار خانم در حین اجرا + فیلم
مواجه شدن یک دهه نودی با نوار کاست و فلاپی توسط جناب خان + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
سالها منتظر ساخت چنین برنامه ای بودم. ده سال پیش به یک غربزده گفتم که من متعجبم از اینکه صدا و سیما یک برنامه در پاسخ به پرت وپلاهای بیگانه پرستان نمیده. یارو میگفت جوابی ندارند که بدهند. گفتم به من تریبون میدادند میتونستم جواب بدم صدا وسیما با این همه نفرات و امکانات نمیتونه؟
شاید بقول آقای رائفی پور، نفوذی ها اجازه ساخت نمیدادند؟!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
یکی از بهترین برنامه ها است .پاورقی
افق فلیسطین با مجری جناب حسینی
منهای 48 برنامه خبر از بیروت پخش میشه
نوسان
جریان ..
خط اول در کانال افق
۵
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
ایکاش پنج شنبه و جمعه گزیده ای از 5 روز پاورقی پخش بشه
خیلی برنامه خوب و اموزنده و شاد
فقط خیلی کوتاهست
۶
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
برنامه بسیار خوبیه، خداقوت، دمتون گرم.
۵
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۵:۲۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
یکی از پرمخاطب‌ترین تولیدات؟
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فرهاد
۱۵:۱۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
برنامه خوبیه . من هرشب اگه کار نباشم حتما نگاه میکنم .
سلام پا ورقی .
۵
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
برنامه ی مسخره ای که بیننده نداره ، فقط ساخته میشه تا رکورد بزنه
۹
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
اتفاقا برنامه اموزنده و شاد است
صددرصد غرب زدگان داخلی و خارج وطن .خود تحقیران علیه پاورقی هستند
چونکه حقایق اونور اب را میگه
والله بعضی وقت ها فکر میکنم .واقعیت تلخ انجا را به تصویر نمیکشند .چونکه از بس غرب زده و خود تحقیر داریم که باور نمیکنند ..متاسفانه
تولید آب آشامیدنی با الهام از شاهنامه
از «جومونگ» تا «پوآرو»؛ شبکه تماشا با چهار سریال جذاب مهمان خانه‌هاست
انتخاب پاویون ایران به عنوان برترین غرفه در نمایشگاه گردشگری چین
«چراغ گاز» با روایت متفاوتی از رسوایی واترگیت روی آنتن افق
بررسی سخنان امیرالمومنین (ع) درباره جنگ جمل + فیلم
توصیه مهم پیامبر اکرم (ص) درباره خانواده + فیلم
۳۹۳ اثر متقاضی حضور در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
نشست معرفی فیلم محمد رسول الله (ص) در وین برگزار شد
آمار فروش و تعداد تماشاگران سالن‌های اداره‌کل هنر‌های نمایشی اعلام شد
آخرین اخبار
توصیه مهم پیامبر اکرم (ص) درباره خانواده + فیلم
بررسی سخنان امیرالمومنین (ع) درباره جنگ جمل + فیلم
۳۹۳ اثر متقاضی حضور در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
از «جومونگ» تا «پوآرو»؛ شبکه تماشا با چهار سریال جذاب مهمان خانه‌هاست
«چراغ گاز» با روایت متفاوتی از رسوایی واترگیت روی آنتن افق
انتخاب پاویون ایران به عنوان برترین غرفه در نمایشگاه گردشگری چین
آمار فروش و تعداد تماشاگران سالن‌های اداره‌کل هنر‌های نمایشی اعلام شد
نشست معرفی فیلم محمد رسول الله (ص) در وین برگزار شد
تولید آب آشامیدنی با الهام از شاهنامه
بررسی نتایج کنکور از منظر عدالت آموزشی در «پرسشگر»
«پاورقی» از مرز ششصد قسمت گذشت
رها، کاریکاتوری از درماندگی اجتماعی
«شبکه‌های تلویزیونی سیما» همراه با «اصفهانِ ایران» پای کار «ایرانِ جان»
شوخی مجری برنامه تلویزیونی با آقا رشید + فیلم
«پدرخوانده» به دنبال «گودزیلا» به شبکه نمایش می‌رسد!
بدرقه پیکر‌های زنده‌یادان عزت‌بقایی و عزیزخانی به خانه ابدی
معرفی هیات انتخاب آثار صحنه‌ای جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی
یاد کیومرث پوراحمد با «قصه‌های مجید» زنده می‌شود
«سهیل»؛ قصه‌ من از دل رفسنجان تا کویر سیستان/ از کشف «سهیل» تا گستره‌ مهربانی
هویت محوری و عدالت گستری در قاب «ایران جان»
تولید سریال درباره استاد فرشچیان در دستور کار صداوسیمای اصفهان قرار گرفت