سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تامین مرغ مورد نیاز کشور از طریق کشتارگاه‌های این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - جعفری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تامین و توزیع مرغ کشتارگاه‌های مازندران در سراسر کشور خبر داد و با اشاره به آخرین آمار‌های ارائه شده توسط انجمن کشتارگاه‌های استان مازندران و اداره کل دامپزشکی، گفت: در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ بیش از ۱۹۴ هزار و ۷۹ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۵۴ هزار و ۴۷۴ کیلوگرم به فروشگاه‌های این استان ارسال شده است.

او افزود: جمع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران به ۲۴۸ هزار و ۵۵۳ کیلوگرم رسیده است. همچنین، بیش از ۱۸۴ هزارو ۶۳۰ قطعه مرغ زنده به کشتارگاه‌های تهران ارسال شده و مجموع گوشت مرغ ارسالی به این استان به ۶۵۴ هزار و ۷۳۹ کیلوگرم بالغ شده است.

جعفری گفت: در استان مازندران نیز بیش از ۴۶۵ هزار و ۵۳۲ کیلوگرم گوشت مرغ توزیع شده است. علاوه بر این، مرغ آماده طبخ از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش و گلستان نیز در سطح استان توزیع می‌شود.

او همچنین از ارسال بیش از ۱۰۷ هزار و ۴۴۳ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استان‌ها و ۴۹ هزار و ۸۰۰ قطعه (سمنان ۳۴۳۰۰ و گلستان ۱۵۵۰۰) مرغ زنده به استان‌ها خبر داد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان با بیان اینکه این آمار‌ها نشان‌دهنده افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازار‌های کشور و بهبود وضعیت تامین این کالای اساسی در سطح ملی است، افزود: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاری کشتارگاه‌های استان، گام‌های موثری در جهت تامین نیاز‌های داخلی و کاهش نگرانی‌های موجود برداشته است.

برچسب ها: توزیع مرغ ، تولید مرغ
خبرهای مرتبط
توزیع ۱۴ تن مرغ منجمد تنظیم بازاری در آمل با هدف کنترل قیمت‌ها
تامین و توزیع مرغ سراسر کشور از مازندران
از مازندران تا سفره‌های ایران؛ تداوم عرضه مرغ به بازار‌های کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انحراف نیسان در بابل؛ ۷ نفر مصدوم شدند
خاکستر شدن ۸ هکتار از پوشش گیاهی میانکاله
واردات بیش از یک میلیون تن کالا از مازندران
برداشت ۸۰ درصدی شالیزار‌های نکا؛ تولید ۳۶ هزار تن شلتوک
شناسایی و برخورد با ۹۱۰ مورد تجاوز به حریم راه‌های مازندران
دستگیری عاملان آتش سوزی عمدی خودرو زانتیا در قائم شهر
توقیف ۲۵ خودرو و موتور سیکلت در دور دور شبانه شهرستان عباس آباد
کشف ۲۴ هزار عدد تجهیزات پزشکی غیر مجاز در بهشهر
مرغ مازندران روانه بازار کشور شد
آخرین اخبار
مرغ مازندران روانه بازار کشور شد
دستگیری عاملان آتش سوزی عمدی خودرو زانتیا در قائم شهر
کشف ۲۴ هزار عدد تجهیزات پزشکی غیر مجاز در بهشهر
توقیف ۲۵ خودرو و موتور سیکلت در دور دور شبانه شهرستان عباس آباد
برداشت ۸۰ درصدی شالیزار‌های نکا؛ تولید ۳۶ هزار تن شلتوک
شناسایی و برخورد با ۹۱۰ مورد تجاوز به حریم راه‌های مازندران
واردات بیش از یک میلیون تن کالا از مازندران
انحراف نیسان در بابل؛ ۷ نفر مصدوم شدند
خاکستر شدن ۸ هکتار از پوشش گیاهی میانکاله
اهمیت وقف‌های جدید برای حمایت از کودکان یتیم و بی‌ سرپرست