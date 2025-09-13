باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - جعفری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تامین و توزیع مرغ کشتارگاههای مازندران در سراسر کشور خبر داد و با اشاره به آخرین آمارهای ارائه شده توسط انجمن کشتارگاههای استان مازندران و اداره کل دامپزشکی، گفت: در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ بیش از ۱۹۴ هزار و ۷۹ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۵۴ هزار و ۴۷۴ کیلوگرم به فروشگاههای این استان ارسال شده است.
او افزود: جمع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران به ۲۴۸ هزار و ۵۵۳ کیلوگرم رسیده است. همچنین، بیش از ۱۸۴ هزارو ۶۳۰ قطعه مرغ زنده به کشتارگاههای تهران ارسال شده و مجموع گوشت مرغ ارسالی به این استان به ۶۵۴ هزار و ۷۳۹ کیلوگرم بالغ شده است.
جعفری گفت: در استان مازندران نیز بیش از ۴۶۵ هزار و ۵۳۲ کیلوگرم گوشت مرغ توزیع شده است. علاوه بر این، مرغ آماده طبخ از طریق فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش و گلستان نیز در سطح استان توزیع میشود.
او همچنین از ارسال بیش از ۱۰۷ هزار و ۴۴۳ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استانها و ۴۹ هزار و ۸۰۰ قطعه (سمنان ۳۴۳۰۰ و گلستان ۱۵۵۰۰) مرغ زنده به استانها خبر داد.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان با بیان اینکه این آمارها نشاندهنده افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازارهای کشور و بهبود وضعیت تامین این کالای اساسی در سطح ملی است، افزود: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاری کشتارگاههای استان، گامهای موثری در جهت تامین نیازهای داخلی و کاهش نگرانیهای موجود برداشته است.