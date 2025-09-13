برنامه «پرسشگر» این هفته با حضور کارشناسان حوزه آموزش و عدالت اجتماعی به بررسی نتایج کنکور سراسری از منظر عدالت آموزشی می‌پردازد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سیما؛ سی و ششمین قسمت از برنامه «پرسشگر» با موضوع بررسی نتایج کنکور از منظر عدالت آموزشی شنبه ۲۲ شهریور، ساعت ۲۲ از شبکه آموزش پخش خواهد شد.

در این برنامه با اجرای بهروز تشکر، دکتر محمد مهدی نقشینه (معاون استعداد‌های درخشان و توانمندسازی فراگیر سمپاد) و دکتر محمد صادق تراب زاده (پژوهشگر رصدخانه عدالت اجتماعی) به بحث و تبادل نظر درباره عدالت آموزشی در نظام سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها خواهند پرداخت.

برنامه تلویزیونی «پرسشگر» در تلاش است با حضور کارشناسان و مسئولان، مهم‌ترین مسائل آموزشی کشور را از نگاه عدالت‌محوری مورد واکاوی قرار دهد.
برنامه «پرسشگر» شنبه‌ها ساعت ۲۲ به صورت زنده از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود.

