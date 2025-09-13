دادستان کل کشور گفت: اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه به عنوان یک نقشه راهبردی، یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور و با حضور معاونین دادستان و مدیران کل دادستانی صبح امروز در محل کاخ دادگستری تشکیل شد.

دادستان کل کشور در این جلسه گفت: سند تحول و تعالی قوه قضاییه با استفاده از تجربه اجرای سند پیشین و بهره‌مندی از نظرات کارشناسان خبره تدوین و ابلاغ شده است. اجرای این سند به عنوان یک نقشه راهبردی، یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی با تاکید بر اینکه سند تحول و تعالی قوه قضاییه به عنوان سرمشق و مبنای عمل مسئولان دستگاه قضا از سوی رئیس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شده است، گفت: فهم درست از این سند و اجرای دقیق و صحیح آن زمینه‌ساز ایجاد تحولات چشمگیر و ارتقای کارآمدی درون‌سازمانی و افزایش بهره‌مندی مردم از خدمات قضایی می‌شود.

وی افزود: دادستانی کل در راستای اجرای این سند یاد شده، ۳۴ راهکار برعهده دارد که برای ۲۰ راهکار مجری و برای ۲۰ مورد دیگر به عنوان همکار با سایر بخش‌های قوه قضاییه تلقی شده است. در راستای بهره‌مندی هرچه بیشتر از این سند تلاش داریم تا چه به عنوان مجری و چه به عنوان همکار اجرای این سند را در اولویت قرار دهیم و به عنوان ناظر و مطالبه‌گر بر سایر بخش‌ها نیز نظارت ویژه داشته باشیم.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: باید برای اطلاع‌رسانی و ایجاد شفافیت، اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌های ذیربط به‌خوبی تبیین شوند. معاونین و افراد باسابقه در حوزه قضایی نیز باید در جهت اجرای هرچه بهتر این سند یاری‌گر و کمک‌رسان به دستگاه قضا باشند. 

گفتنی است، در این جلسه هر یک از معاونین دادستان و مدیران‌کل به ارائه گزارشی از تکالیف و اقدامات خود مطابق هر یک از راهکار‌های ابلاغی مندرج در سند تحول و تعالی قوه قضاییه پرداختند.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

