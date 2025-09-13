اسامی محرومان جام حذفی باشگاه‌های کشور یادواره آزادسازی خرمشهر اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان لیگ فوتبال، با توجه به آغاز مسابقات جام حذفی باشگاه‌های کشور (یادواره آزادسازی خرمشهر) فهرست محرومیت‌های باقی مانده از رقابت‌های فصل گذشته این جام به شرح ذیل اعلام می‌شود:

هادی مهدوی کیا (کیا تهران) - حمید ال‌های (کیا تهران) - امیرحسین جعفری (خوشه طلایی) - محمد طا‌ها محمدی (اتحاد کیش) - یاسر قاسمی (طلایی پوشان اراک) - حمید کرمی آل متین (نخل بم) - رضا کرمی آل متین (نخل بم) - سعید اخباری (چادرملو اردکان) - فرشید پاداش (شهرداری آستارا) - روح اله اصغری (آلومینیوم اراک) - مجید محافظت کار (آلومینیوم اراک) - حسین عبدی (آلومینیوم اراک) - امیر عباسلو (فرد البرز) - هادی حق جو (عقاب تهران) - فرهاد لیموچی (عقاب تهران) - حمیدرضا محمودآبادی (عقاب تهران) - امین کاظمی (استقلال زیدون) - علی رحیمی (کشت و صنعت پادیاب) - رحیم آلبوغبیش (پالایش نفت بندرعباس) - مهدی داغر (بعثت کرمانشاه) - امید عالیشاه (پرسپولیس) - وحدت حنانوف (سپاهان اصفهان) - محمدرضا ربیعی (شهرداری نوشهر) - احمدرضا مولایی (شهرداری نوشهر) - ارسطو محمدی (شهرداری نوشهر)

طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به ویژه در خصوص بازیکنانی که در فصل گذشته بازیکن باشگاه نبوده و از تیم دیگری به خدمت گرفته شده‌اند، به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند. 

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی می‌باشد و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.

برچسب ها: سازمان لیگ ، اسامی محرومان ، لیگ برتر فوتبال
