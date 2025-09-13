میثم پاریزی به عنوان مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیات مدیره باشگاه طی حکمی، میثم پاریزی را به عنوان مدیر عامل باشگاه مس رفسنجان منصوب کرد.

پاریزی، چهره‌ای شناخته‌شده در ورزش استان کرمان است که به مدت ۶ سال، مدیر کلی ورزش و جوانان استان کرمان را بر عهده داشته است.

با این انتصاب، هیأت مدیره باشگاه صنعت مس رفسنجان متشکل از اصغر صالحی به عنوان رئیس، سید مهدی هاشمی به عنوان نایب رئیس و میثم پاریزی به عنوان عضو هیأت مدیره و سرپرست باشگاه صنعت مس رفسنجان است.

پس از استعفای محمد مومنی از مدیرعاملی باشگاه مس رفسنجان مصطفی بخشی به عنوان سرپرست این تیم منصوب شده بود.

برچسب ها: مدیرعامل مس رفسنجان ، مس رفسنجان
خبرهای مرتبط
حریف تدارکاتی پرسپولیس مشخص شد
مس رفسنجان: فسخ قرارداد‌ها تصمیم رسول خطیبی بود/ متضرر نشدیم
مس رفسنجان - تراکتور بدون VAR/ زیرساخت فراهم نیست!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشتی آزاد قهرمانی جهان/ کولاک کامران قاسم‌پور در مبارزه نخست
شکست سنگین امید اول طلای ایران در رقابت‌های جهانی
برنامه مسابقات روز دوم والیبال قهرمانی جهان
به دستور CAS محرومیت بیرانوند متوقف شد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر فولاد
پرسپولیس- فولاد خوزستان؛ وحید امیری و یحیی به سرخپوشان رسیدند
خداحافظ یزدانی - تیلور؛ سلطه ۷ ساله به پایان رسید
پول نفت خوزستان فقط برای مردم این استان نیست
رامین رضاییان محروم می‌شود؟
سنگ بزرگ بازیکن سابق منچسترسیتی جلوی پای پرسپولیس
آخرین اخبار
مدیرعامل مس رفسنجان منصوب شد
اسامی محرومان جام حذفی فوتبال
آتش بازی گلادیاتور ایرانی در زاگرب/ قاسم پور راهی یک چهارم نهایی شد
زمان بازی‌های ایران در رقابت‌های انتخابی فوتسال آسیا مشخص شد
سپاهان راهی اردن شد
پیاتزا: باید به مردم ایران نشان دهیم برای آنها بازی می‌کنیم
نایب قهرمانی جوانان ایران در مسابقات کانوپولو آسیا
کولاک ستاره جوان در گام اول؛ احمد محمدنژاد با برد استارت زد
استعفای محسن شادی با آغاز انتخابات فدراسیون رویینگ
واکنش پرسپولیس به مذاکره با مندی؛ شایعه است!
برنامه رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان/ رقابت ناهید کیانی و آرین سلیمی در روز نخست
حسینی غایب سپاهان در اولین بازی لیگ قهرمانان آسیا
یک پرسپولیس خواهان محرومیت رامین رضاییان شد
کشتی آزاد قهرمانی جهان/ کولاک کامران قاسم‌پور در مبارزه نخست
شکست سنگین امید اول طلای ایران در رقابت‌های جهانی
پول نفت خوزستان فقط برای مردم این استان نیست
رامین رضاییان محروم می‌شود؟
شکست دختران بسکتبال در دقایق آخر کاپ آسیا
به دستور CAS محرومیت بیرانوند متوقف شد
ضعف استقلال که بار دیگر نمایان شد
دو شگفتی بزرگ در والیبال قهرمانی جهان/ شکست عجیب ژاپن و کوبا
دوومیدانی جهانی توکیو؛ توقف طیبی در دور مقدماتی پرتاب وزنه
خداحافظ یزدانی - تیلور؛ سلطه ۷ ساله به پایان رسید
داور دوومیدانی ایران سر استارتر بازی‌های آسیایی جوانان شد
«ناهید کیانی» و «آرین سلیمی» اولین نمایندگان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان چین
معرفی برترین های مسابقات دستجات آزاد اسکیت و اینلاین هاکی
ضعف تاکتیکی؛ علت اصلی ناکامی استقلال در لیگ برتر
قضاوت دو بانوی ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
طارمی آماده اولین حضور در ترکیب المپیاکوس
سنگ بزرگ بازیکن سابق منچسترسیتی جلوی پای پرسپولیس