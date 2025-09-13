میثم پاریزی به عنوان مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیات مدیره باشگاه طی حکمی، میثم پاریزی را به عنوان مدیر عامل باشگاه مس رفسنجان منصوب کرد.

پاریزی، چهره‌ای شناخته‌شده در ورزش استان کرمان است که به مدت ۶ سال، مدیر کلی ورزش و جوانان استان کرمان را بر عهده داشته است.

با این انتصاب، هیأت مدیره باشگاه صنعت مس رفسنجان متشکل از اصغر صالحی به عنوان رئیس، سید مهدی هاشمی به عنوان نایب رئیس و میثم پاریزی به عنوان عضو هیأت مدیره و سرپرست باشگاه صنعت مس رفسنجان است.

پس از استعفای محمد مومنی از مدیرعاملی باشگاه مس رفسنجان مصطفی بخشی به عنوان سرپرست این تیم منصوب شده بود.