باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - واشنگتن پست روز شنبه با استناد به اسناد برنامه‌ریزی پنتاگون گزارش داد که دولت ترامپ استقرار ۱۰۰۰ نیروی گارد ملی در لوئیزیانا را برای عملیات اجرای قانون در مراکز شهری این ایالت انجام خواهد داد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تلاش کرده است تا جرم و جنایت را به یک موضوع محوری تبدیل کند، حتی با وجود اینکه میزان جرایم خشونت‌آمیز در بسیاری از شهر‌های ایالات متحده کاهش یافته است. سرکوب او علیه شهرداری‌های تحت رهبری دموکرات‌ها، اعتراضاتی را برانگیخته است؛ از جمله تظاهرات چند هزار نفری در واشنگتن دی سی در آخر هفته گذشته.

در این گزارش آمده است که این طرح به ارتش اجازه می‌دهد تا نیرو‌های نظامی را در شهر‌هایی مانند نیواورلئان و باتون روژ تکمیل کند.

این روزنامه افزود که طرح پنتاگون، تحرکی را ترسیم می‌کند که تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت، اگرچه هیچ تاریخ شروعی در اسناد مشخص نشده است. به گزارش واشنگتن پست، در میان این اسناد، پیش‌نویس یادداشتی بدون امضا و بدون تاریخ از پیت هگست، رئیس پنتاگون به پم بوندی، دادستان کل و کریستی ال. نوئم، وزیر امنیت داخلی وجود دارد که بر «مزیت منحصر‌به‌فرد» رویکرد پیشنهادی پنتاگون برای اجرای قانون در لوئیزیانا تأکید می‌کند.

به گزارش واشنگتن پست، این پیشنهاد که به درخواست جف لندری، فرماندار لوئیزیانا، که مانند ترامپ جمهوری‌خواه است، ارائه شده است توسط مقامات فدرال یا ایالتی تأیید نشده است.

طرح پنتاگون برای لوئیزیانا نشان می‌دهد که یک عملیات قوی در دست بررسی است و پرسنل گارد ملی «مکمل» حضور نیرو‌های انتظامی در محله‌های جرم‌خیز خواهند بود. طبق این گزارش، آنها همچنین می‌توانند در زمینه مقابله با مواد مخدر و با ارائه «پشتیبانی لجستیکی و ارتباطی» به مقامات محلی کمک کنند.

پنتاگون صحت اسناد را به واشنگتن پست تأیید کرد، اما از اظهار نظر در مورد محتوای آنها خودداری کرد.

هفته گذشته، ترامپ اعلام کرد که ممکن است پس از اقدامات مشابه در واشنگتن، نیرو‌های فدرال را برای مبارزه با جرم و جنایت به لوئیزیانا اعزام کند. او گفت که دولتش در حال تعیین این است که آیا نیرو‌ها را به شیکاگو یا «مکانی مانند نیواورلئان» اعزام کند.

روز جمعه، او گفت که نیرو‌های گارد ملی را برای مبارزه با جرم و جنایت به ممفیس تنسی اعزام خواهد کرد.