زندگی شهری در لرستان با چالش‌های اقتصادی، کمبود زیرساخت‌های فرهنگی و ضعف برنامه‌های نشاط‌آفرین، کمتر فرصتی برای شادی و لبخند جمعی فراهم می‌کند. روان‌شناسان بر این باورند که شهرداری‌ها می‌توانند نقش مهمی در بازگرداندن امید و شادابی به شهرها ایفا کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- در بسیاری از خیابان‌ها و محله‌های خرم‌آباد و دیگر شهرهای لرستان، شهروندان روزمرگی و دغدغه‌های اقتصادی را تجربه می‌کنند و کمتر فضایی برای گذران اوقات فراغت یا تجربه شادی جمعی وجود دارد.

 این خلا باعث شده بسیاری از جوانان و خانواده‌ها، نشاط اجتماعی را کم‌رنگ و حتی دور از دسترس ببینند.

 فرانک بابایی، روان‌شناس و روان‌درمان‌گر، در این باره می‌گوید:شادی یک نیاز اساسی است و نه یک کالای لوکس. وقتی مردم فرصت تجربه نشاط جمعی نداشته باشند، میزان اضطراب، پرخاشگری و احساس تنهایی در شهر بالا می‌رود.

نقش فراموش‌شده مدیریت شهری

شهرداری‌ها در لرستان عمدتاً تمرکز خود را روی پروژه‌های عمرانی گذاشته‌اند؛ ساخت پل، جدول‌گذاری و آسفالت خیابان‌ها. اما فعالیت‌های نشاط‌آفرین مثل ایجاد فضاهای سبز پویا، پارک‌های موضوعی، برنامه‌های فرهنگی و جشنواره‌های محلی کمتر در دستور کار بوده است.

بابایی تأکید می‌کند:مدیریت شهری باید فراتر از خدمت‌رسانی فیزیکی باشد. طراحی شهری با نگاه نشاط‌آفرین، فرصت‌های اجتماعی و فرهنگی را افزایش می‌دهد و می‌تواند موجب کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی شود.

 کمبود زیرساخت‌های فرهنگی و تفریحی

لرستان با کمبود سالن‌های فرهنگی، خانه‌های فرهنگ فعال، مراکز تفریحی و فضاهای ورزشی مناسب مواجه است.

 این کمبود باعث می‌شود خانواده‌ها و جوانان یا سرگرمی سالم پیدا نکنند، یا برای تجربه شادی اجتماعی به شهرهای دیگر مهاجرت کنند.

بابایی در تحلیل خود می‌گوید:شادی صرفاً یک تجربه فردی نیست؛ یک پدیده اجتماعی است. وقتی شهر فضاهای کافی برای فعالیت‌های گروهی، هنر، موسیقی و ورزش ندارد، احساس تعلق و سرمایه اجتماعی نیز کاهش پیدا می‌کند.

شادی؛ حق شهروندی یا فرصت فراموش‌شده؟

در بسیاری از شهرهای جهان، شهرداری‌ها با برگزاری جشنواره‌های محلی، توسعه پارک‌ها و ایجاد فضاهای تفریحی، نشاط را به بخشی از زندگی شهری تبدیل کرده‌اند.

 در لرستان اما هنوز شادی بیشتر یک آرزوست تا یک واقعیت. ایجاد برنامه‌های پایدار و توجه به فرهنگ و نیازهای محلی می‌تواند این خلا را پر کند و لبخند را به خیابان‌ها بازگرداند.

لبخند گمشده در خیابان‌های لرستان، هشدار جدی برای مدیریت شهری و جامعه است. شهرداری‌ها می‌توانند با بازتعریف نقش خود و تمرکز بر شادی و نشاط اجتماعی، شهری بسازند که مردمش نه فقط در خیابان‌های تازه‌ساز بلکه در دل زندگی روزمره خود، لبخند و امید را تجربه کنند.

برچسب ها: شهرداری ، نشاط جامعه
لرستان، ظرفیت خاموش گردشگری؛ فرصت‌هایی که از دست می‌رود
صنایع دستی لرستان؛ فرصتی برای حفظ فرهنگ و ایجاد اشتغال زنان
زنگ خطر هاری در بروجرد
جهش تولید آبزیان در بروجرد؛ سردآبی‌ها موتور محرک اقتصاد محلی
آفات پاییزه در کمین محصولات کشاورزی؛ هشدار جدی به کشاورزان لرستانی
مدارس لرستان روی خط بازسازی؛ ۶۰۰ کلاس درس در انتظار نوسازی
رشد موقوفات در لرستان؛ از رتبه آخر تا جایگاه بیست‌وپنجم کشور
