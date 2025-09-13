فرمانده انتظامی رشت از انهدام ۲ باند بزرگ قمار و دستگیری ۳۶ نفر از عاملان برگزاری قمار و شرط بندی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "عیسی روشن قلب " با بیان اینکه قمار باعث از بین رفتن بنیان بسیاری از خانواده‌ها می‌شود، اظهار داشت: قمار علاوه بر اینکه با اعتقادات اسلامی مردم در تضاد است به پویایی جامعه آسیب وارد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در پی دریافت خبر فعالیت باند‌های قمار و شرط بندی در دو نقطه در حاشیه شهر رشت، که همراه با تجمع افراد و سلب آسایش برای شهروندان بود، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ روشن قلب با بیان اینکه ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و کلانتری‌های انتظامی رشت پس از انجام اقدامات نامحسوس و تحقیقات پلیسی و اطمینان از صحت موضوع طی دو مأموریت جداگانه ۳۶ نفر را حین قمار دستگیر کردند افزود:بیش از ۱۳۰ قلم انواع آلات قمار بازی، تعداد ۲ دستگاه خودپرداز عابربانک سیار با تراکنش‌هایی بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، و همچنین مبلغ ۱۳۸ میلیون ریال وجه نقد حاصل از قمار از محل وقوع جرم کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت از پلمب ۲ واحد صنفی محل قمار بازی و سلب آسایش عمومی خبر داد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و با دستور قضایی روانه زندان شدند.

این مقام انتظامی در پایان با اعلام اینکه کسب درآمد از راه قمار و تحصیل مال از راه نامشروع یکی از ناهنجاری‌های اجتماعی است که جرم محسوب می‌شود از مردم خواست در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان

