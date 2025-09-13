باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم فدوی مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: در جریان ۱۷ مورد بازرسی که کارشناسان استاندارد در سال جاری به همراه نمایندگان تعزیرات، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و اتحادیه طلا از فروشگاه‌های مجازی عرضه‌کننده طلا انجام داده‌اند، ۷۷ قطعه مصنوع طلا برای انجام آزمون عیارسنجی نمونه‌برداری شد.

وی ادامه داد: در جریان این بازرسی‌ها و پس از انجام آزمون‌های عیارسنجی، ۲۱ مورد عدم انطباق با عیار کمتر از عیار رسمی شناسایی شد.

گفتنی است، مصنوعات شناسایی‌شده در این بازرسی‌ها، شامل گوشواره، دستبند، گردنبند، انگشتر، پلاک بوده است.

بر اساس این گزارش، با افزایش اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در این زمینه، به‌تازگی تعدادی از سایت‌ها و سکو‌های اینترنتی اقدام به فروش انواع مصنوعات طلا می‌کنند و به طبع آن، اداره‌کل استاندارد استان تهران نیز برای حفاظت از منافع خریداران، اقدام به اجرای طرح کنترل بازار، کرده است.

پیش از این، نمونه‌برداری گسترده از مراکز عرضه مصنوعات طلا در سطح بازار تهران و شهرستان‌های استان انجام می‌شد که به تازگی طرح مذکور در فروشگاه‌های اینترنتی نیز اجرا می‌شود.

منبع: اداره‌کل استاندارد استان تهران