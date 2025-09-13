باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ارتش رژیم صهیونیستی روز شنبه اعلام کرد که بیش از ۲۵۰ هزار نفر در چند هفته گذشته، از زمان تشدید حمله به بزرگترین مرکز شهری غزه، شهر غزه را به مقصد سایر نقاط این سرزمین ترک کردهاند.
آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش این رژیم در X گفت: «طبق برآوردهای ارتش اسرائیل، بیش از ۲۵۰ هزار نفر از ساکنان شهر غزه برای حفظ امنیت خود از شهر خارج شدهاند.»
سازمان ملل تخمین میزند که حدود یک میلیون فلسطینی در شهر غزه و اطراف آن زندگی میکنند.
محدودیتهای رسانهای در غزه و دشواری دسترسی به بسیاری از مناطق به این معنی است که خبرگزاری فرانسه قادر به تأیید مستقل جزئیات ارائه شده توسط ارتش یا عوارض گزارش شده توسط آژانس دفاع مدنی سرزمین فلسطین نیست.
روز شنبه، ارتش اسرائیل اعلامیههایی را پخش کرد که ساکنان مناطق غربی را به تخلیه ترغیب میکرد، زیرا آژانس دفاع مدنی غزه از حملات هوایی مداوم خبر میداد.
اسرائیل تحت فشارهای بینالمللی فزایندهای برای توقف حملات خود قرار گرفته است، اما اعا می کند مصمم است حماس را در جایی که آن را یکی از آخرین پایگاههای این گروه توصیف میکند، منحل کند.
در هفتههای اخیر، ارتش اسرائیل در درجه اول ساختمانهای بلند را هدف قرار داده و مدعی است که آنها توسط حماس مورد استفاده قرار میگیرند.
سازمان ملل متحد و اعضای جامعه بینالمللی نسبت به حمله ارتش هشدار دادهاند، زیرا میترسند که این حمله وضعیت وخیم انسانی در شهر غزه را که سازمان ملل قحطی اعلام کرده است، بدتر کند.
طبق گزارش آژانس دفاع مدنی، حملات اسرائیل از سپیده دم شنبه تاکنون پنج شهید بر جای گذاشته است.
آژانس دفاع مدنی اعلام کرد که روز جمعه، حداقل ۵۰ نفر در سراسر این منطقه شهید شدند.ام انس الاشقر، ساکن شهر غزه، به خبرگزاری فرانسه گفت: «هر شب که به خواب میرویم نمیدانیم که آیا زنده بیدار خواهیم شد یا نه. بمباران در اطراف ما هرگز متوقف نمیشود... ما در خانه خود ماندیم، زیرا جای دیگری برای رفتن نداریم... این زندگی نیست. مرگ آسانتر از این است.»
منبع: خبرگزاری فرانسه