معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: فقط ۲۲ درصد از دستگاه‌های اجرایی خدمات خود را هوشمند کرده‌اند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مجید فولادیان معاون سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:در خصوص پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ۹۶ درصد دستگاه‌های اجرایی متصل شده‌اند و در این زمینه تقریباً هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. 

وی ادامه داد: موضوع اصلی‌تر، هوشمند سازی خدمات است که نیاز به کار و زحمت بیشتری از سمت دستگاه‌های اجرایی دارد. در حال حاضر، به طور متوسط، ۲۲ درصد از دستگاه‌های اجرایی خدمات خود را هوشمند کرده‌اند. 

او بیان کرد: در سال اول، در پایان سال ۱۴۰۳، انتظار می‌رود این عدد به ۲۰ درصد برسد و در پایان سال ۱۴۰۴، باید به ۴۰ درصد افزایش یابد. 

وی اظهار کرد: اصلی‌ترین برنامه ما در سال ۱۴۰۴، هوشمند کردن خدمات دستگاه‌های اجرایی تا سقف ۴۰ درصد است. در حال حاضر، حدود ۲۲ درصد از خدمات هوشمند شده‌اند، بنابراین تلاش زیادی نیاز است تا این عدد را تا پایان امسال به ۴۰ درصد برسانیم.

او یادآور شد: در مجموع، تا کنون ۹۶ درصد دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند، اما در زمینه هوشمند سازی خدمات، ۲۲ درصد پیشرفت حاصل شده است. برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش این عدد به ۴۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ در حال انجام است.

