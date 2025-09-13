آزادکار سنگین وزن ایران با شکست قاطع حریف خود از پورتریکو راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جهانی کرواسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، امیرحسین زارع نماینده وزن ۱۲۵ کیلوگرم ایران و دارنده ۲ طلای جهان و نقره و برنز المپیک پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف یانووان اسمیت از پورتوریکو رفت و در پایان با امتیاز قاطع ۱۱ بر صفر به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.

وایات هندریکسن از آمریکا نیز در نخستین مبارزه خود در سنگین وزن برابر عبدالله قربان اف از روسیه با نتیجه سنگین ۱۴ بر ۴ شکست خورد. قربان‌اف روس پس از شکست قاطع حریف آمریکایی، در دومین مبارزه نیز مقابل خرامیانکو از بلاروس با نتیجه ۵ بر صفر به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.

اما در وزن ۷۰ کیلوگرم، اسماعیل موسوکایف کشتی گیر روسی الاصل مجارستان و دارنده یک طلا و ۲ برنز جهان برابر اسلام دودایف دارنده مدال برنز المپیک پاریس از آلبانی با نتیجه یک بر یک به برتری رسید.

در وزن ۸۶ کیلوگرم نیز عظمت دولتبکوف قزاق برابر محمدحبیب کادیماگمدوف کشتی‌گیر روسی الاصل بلاروس و دارنده مدال نقره المپیک با نتیجه قاطع ۸ بر یک به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.

در ۸۶ کیلوگرم زاهید والنسیا از آمریکا نیز مقابل کشتی‌گیران هند و الجزایر با امتیاز عالی ۱۰ بر صفر به برتری رسید.

در وزن ۶۱ کیلوگرم نیز آباکاروف دارنده مدال طلای جهان از آلبانی برابر حریف خود از مولداوی ۷ بر ۴ شکست خورد.

پیش از این امیر محمد یزدانی در ۷۰ کیلوگرم مقابل حریف آذربایجانی ۱۵ بر ۴ باخت، اما احمد محمدنژاد جوان در ۶۱ و کامران قاسم‌پور در ۸۶ کیلوگرم با دو پیروزی به یک چهارم نهایی رسیدند.

برچسب ها: رقابت های کشتی آزاد ، مسابقات کشتی آزاد ، مسابقات جهانی کشتی آزاد ، زاگرب
