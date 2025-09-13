معاون وزیر صمت از تصویب استفاده صادرکنندگان از ارز صادراتی برای واردات خبر داد و این مصوبه را گامی مهم در تسهیل تجارت و رفع موانع پیش‌روی تولید و بازرگانی کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت، در نشست هم‌اندیشی حوزه تجارت خارجی کشور، با ابراز امیدواری از نتایج این نشست گفت: رویکرد دستگاه قضا به سمتی رفته است که بسیاری از گره‌های پیشروی تجارت را باز و مشکلات را رفع می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه تجارت برای تولید نقش پیشتازی و پیش قراولی دارد، گفت: سرمایه‌گذاری‌ها در تولیدات باید هدفمند و اصولی انجام شود؛ صادرات کالای مازاد منتهی به جهش صادراتی نخواهد شد از این‌رو در دهه‌های اخیر حجم تجارت خارجی از ۶۰ میلیارد دلار عبور نکرد. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که این چرخه معکوس شود به این معنا که تجارت به صنعت و معدن خط بدهد که در کجا متبلور و در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه مبنای تفکر صنعتگر و تولیدکننده باید بر اصول تجارت استوار باشد، اضافه کرد: تجارت، تولید را بالنده و بالارونده می‌کند؛ باید تجارت خارجی را به فرهنگ عمومی در بین تولیدکنندگان بدل کنیم.

به گفته دهقان دهنوی؛ باید فاصله بین سازمان توسعه تجارت ایران و بخش‌های مرتبط استانی کم و سطح روابط متقابل را افزایش بدهیم و این جلسه را می‌توان به عنوان شروع یک بازآفرینی این رابطه تلقی کرد.

وی با تاکید بر بهره‌گیری از مواهب استانی برای توسعه صادرات، گفت: در صادرات علاوه‌بر خلق ارزش افزوده باید در لجستیک و پشتیبانی صادرات در استان‌ها نیز بیاندیشیم. در جلسات هم‌اندیشی باید راهکار‌های دو طرف بیان شود و برنامه‌ها و پروژه‌های که می‌توان با تکیه بر آنها صادرات را افزایش داد بررسی و بیان شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، اضافه کرد: ابتکارات در اجرا یک ضرورت است و به نظر می‌رسد می‌توان بسیاری از قوانین و مقررات را اصلاح و در آنها تجدید نظر کرد. مجری خوب باید ایده و ابتکارات جدید داشته باشد در استان یزد از این جنس ابتکارات بسیار دیده می‌شود.

دهقان دهنوی با بیان اینکه ایده ایجاد بندر خشک از استان یزد شکل گرفت، گفت: این ایده نیازمند حمایت و توسعه است و این جنس از ابتکارات می‌تواند استانی که خشک‌ترین استان کشور هست را صاحب بندر کند و همه امکانات در بنادر در این استان مستقر شود. در استان یزد با آب شور رودخانه‌های فصلی ماهی خاویاری پرورش داده می‌شود در واقع یک تهدید را به فرصت تبدیل کردند.

وی در بخش دیگر سخنان خود به سیاست‌گذاری تجارت خارجی اشاره کرد و افزود: آینده خوب تجارت را باید باهم بسازیم ما سخنان را می‌شنویم و برای عبور از مشکلات باید راهکار‌های اساسی و اصولی بدهیم. ما در سازمان توسعه تجارت ایران تلاش داریم قوانینی که باید تسهیل و رویه‌های که تغییر کند را باجدیت دنبال کنند.

معاون وزیر صمت با تاکید بر تقویت گفت‌وگوی بخش‌های مرتب استانی با سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: انتقال مشکلات باید همراه با راهکار باشد. در نظام ارزی هم باید با بهبود‌های مستمر به سمت شرایط بهتر برویم در وزارت صمت یک کمیته ارزی با ریاست شخص وزیر تشکیل شده است و در این کمیته مسائل ارزی مطرح و راهکار‌هایی برای گذر از چالش‌های پیشرو طراحی و پیشنهاد می‌شود.

وی با اشاره به مصوبات خوب کمیته ارزی در ماه‌های گذشته، تصریح کرد: این مصوبات برای استان‌ها راهگشا است و باید برای بهره‌گیری از آنها بیشتر تلاش شود؛ در کمیته پیشنهاد شد که صادرکننده بتواند از ارز خود برای واردات کالای مورد نظر استفاده کند خوشبختانه باحمایت وزیر صمت این پیشنهاد مصوب شد و در قالب سامانه جامع تجارت موضوع جدیدی تحت عنوان «سهمیه مازاد صادراتی» ایجاد شد و کالا‌هایی که قرار است ارز زیادی برای واردات آن صرف نشود از این مصوبه خارج شدند، اما مواد اولیه و تولید شامل این مصوبه هستند.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: انتظار داریم با این مصوبه شاهد تحول در تجارت باشیم و افراد جدید را وارد حوزه تجارت خارجی کنیم؛ می‌توان در لوای این مصوبه تولیدکنندگان خود مبادرت به صادرات و واردات کنند و بازرگانان جدید از صادرات سهمیه واردات ایجاد کنند.

وی در پایان به موضوع بهینه سازی ارزی پرداخت و افزود: سازمان توسعه تجارت ایران برای موضوع بهینه سازی ارز یک پیشنهاد به کمیته ارزی داد که اگر کسی از محل صادرات خود واردات کالا‌ها را انجام بدهد دیگر نباید درگیر قید بهینه سازی شود و در این موضوع سامانه جامع تجارت در حال پیاده سازی است و در روز‌های آینده که اجرا شود یک جدید و تلاشی به سوی جلو خواهد بود.

