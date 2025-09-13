باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین تا پایان جنگ روسیه و اوکراین شد. او در نامه‌ای به تمام کشور‌های ناتو که روز شنبه منتشر شد، افزود که آماده اعمال تحریم‌های عمده بر روسیه است، اما تنها زمانی که همه کشور‌های ناتو با این تحریم‌ها موافقت کنند و خرید نفت از روسیه را متوقف کنند.

در این نامه که در تروث سوشال منتشر شده، آمده است: «من آماده‌ام تحریم‌های عمده‌ای را بر روسیه اعمال کنم، زمانی که همه کشور‌های ناتو موافقت کرده و شروع به انجام همین کار کرده باشند و زمانی که همه کشور‌های ناتو خرید نفت از روسیه را متوقف کنند.»

او ادامه داد: «من معتقدم که این [تصمیم] به علاوه ناتو به عنوان یک گروه و اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین، که قرار است پس از پایان جنگ با روسیه و اوکراین به طور کامل لغو شوند، در پایان دادن به این جنگ مرگبار، اما مسخره، نیز کمک بزرگی خواهد بود.»