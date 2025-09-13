رئیس جمهور آمریکا خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین تا پایان جنگ روسیه و اوکراین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین تا پایان جنگ روسیه و اوکراین شد. او در نامه‌ای به تمام کشور‌های ناتو که روز شنبه منتشر شد، افزود که آماده اعمال تحریم‌های عمده بر روسیه است، اما تنها زمانی که همه کشور‌های ناتو با این تحریم‌ها موافقت کنند و خرید نفت از روسیه را متوقف کنند.

در این نامه که در تروث سوشال منتشر شده، آمده است: «من آماده‌ام تحریم‌های عمده‌ای را بر روسیه اعمال کنم، زمانی که همه کشور‌های ناتو موافقت کرده و شروع به انجام همین کار کرده باشند و زمانی که همه کشور‌های ناتو خرید نفت از روسیه را متوقف کنند.»

او ادامه داد: «من معتقدم که این [تصمیم] به علاوه ناتو به عنوان یک گروه و اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین، که قرار است پس از پایان جنگ با روسیه و اوکراین به طور کامل لغو شوند، در پایان دادن به این جنگ مرگبار، اما مسخره، نیز کمک بزرگی خواهد بود.»

برچسب ها: جنگ اوکراین ، جنگ تعرفه‌ای
خبرهای مرتبط
گروه هفت درباره تحریم‌ها و تعرفه‌ها علیه کشور‌های حامی روسیه بحث می‌کند
روسیه: خواستار تشدید تنش با لهستان نیستیم؛ اوکراین متمایل به درگیر کردن کشورها در جنگ است
انگلیس: نقض حریم هوایی لهستان عزم ما در حمایت از اوکراین را تقویت می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
ترامپ دیگه نمیتواند از ابزار حقوق بشر و ازادی دورغین
علیه کشورها استفاده کند
چونکه ماسک نفاق در نسل کشی و جنایت جنگی غزه
از صورتها برداشته شد
حالا از ابزار تعرفه استفاده میکند
۰
۰
پاسخ دادن
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
آخرین اخبار
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
پلمپ مدارس خودگردان پناهندگان افغان در بلوچستان پاکستان
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
ادعای ارتش اسرائیل: بیش از ۲۵۰ هزار نفر از ساکنان شهر غزه را ترک کرده‌اند
واشنگتن پست: ۱۰۰۰ نیروی گارد ملی در لوئیزیانا مستقر می شوند
کره شمالی زرادخانه هسته‌ای خود را تقویت می‌کند
قطر جزئیات نشست اضطراری عربی-اسلامی را اعلام کرد
ریشه داعش در افغانستان خشکانیده شده است
جنایت نظامیان انگلیسی در افغانستان؛ متهمان خواستار حضور در دادگاه شدند
هشدار افزایش بحران در افغانستان؛ ۸ دفتر سازمان ملل تعطیل شد
کمک به زلزله‌زدگان افغانستان؛ امارات کشتی امدادی ارسال کرد
مذاکرات آلمان و پاکستان برای تعیین سرنوشت پناهجویان افغانستان
ترکیه دستور بازداشت شهردار منطقه‌ای استانبول را در تحقیقات فساد صادر کرد
باج باکو به آدم‌کش‌ها
اسرائیل دستور تخلیه گسترده در شهر غزه را صادر کرد