شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته وقف و در آستانه بازگشایی مدارس تصاویری از اهدای لوازم تحریر دانش آموزان شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه سال تحصیلی جدید و به مناسبت هفته وقف ۶۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند شهرستان هریس توسط اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان هریس با حضور دکتر عبدالهی فرماندار محترم شهرستان و حاج اقا نیکنام مدیر آموزش و پرورش منطقه هریس و همکاران به دانش آموزان اهدا شد.از محل درآمد موقوفات ۶۹ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند این شهرستان اهدا شد. در بسته‌های لوازم التحریر ۱۰ قلم نوشت افزار تهیه و به دانش آموزان از جمله جامدادی، دفتر، مداد، مداد رنگی، خودکار، مداد تراش و پاک کن، پرکار، دفتر یادداشت و خط کش تهیه شده است.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

