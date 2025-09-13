شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته وقف و در آستانه بازگشایی مدارس تصاویری از اهدای لوازم تحریر دانش آموزان شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه سال تحصیلی جدید و به مناسبت هفته وقف ۶۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند شهرستان هریس توسط اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان هریس با حضور دکتر عبدالهی فرماندار محترم شهرستان و حاج اقا نیکنام مدیر آموزش و پرورش منطقه هریس و همکاران به دانش آموزان اهدا شد.از محل درآمد موقوفات ۶۹ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند این شهرستان اهدا شد. در بسته‌های لوازم التحریر ۱۰ قلم نوشت افزار تهیه و به دانش آموزان از جمله جامدادی، دفتر، مداد، مداد رنگی، خودکار، مداد تراش و پاک کن، پرکار، دفتر یادداشت و خط کش تهیه شده است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

اهدای ۶۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان هریسی

اهدای ۶۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان هریس

اهدای ۶۰ بسته لوازم التحریر

اهدای ۶۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان هریسی + عکس

اهدای بسته لوازم التحریر به دانش آموزان

اهدای ۶۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان هریسی

اهدای ۶۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان هریسی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: سال تحصیلی ، اهدای لوازم تحریر ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
نگرانی دانشجویان از افزایش ۲ برابری شهریه متغیر دانشگاه پیام نور
بلاتکلیفی دانش آموزان از تعویق در اعلام نتایج سمپاد در مقطع نهم به دهم
معلمان حق التدریس در پیچ و خم تبدیل وضعیت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استخدام نخبگان در دستگاه های اجرایی به کجا رسید؟
اهدای ۶۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان هریسی + عکس
کارکنان شورای حل اختلاف چشم انتظار تبدیل وضعیت
آخرین اخبار
کارکنان شورای حل اختلاف چشم انتظار تبدیل وضعیت
استخدام نخبگان در دستگاه های اجرایی به کجا رسید؟
اهدای ۶۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان هریسی + عکس
بوی مواد شیمیایی که شب‌ها ساکنان شهرک مروارید را آزار می‌دهد
متقاضیان مسکن مهر مهستان همچنان در انتظار تحویل منازل
تصاویری از برداشت پسته از باغ‌های گناباد
درخواست دانشجویان علوم پایه پزشکی برای کاهش حداکثری نمره پایه قبولی
ماجرای تبدیل وضعیت ایثارگران به کجا رسید؟
جشن «تکه حوری»؛ نماد امید و همزیستی با طبیعت + عکس